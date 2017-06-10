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Писательница Светлана Алексиевич пишет новые книги о любви и смысле жизни

Культура
10 июня, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

По ее словам, будущая книга получила название "Чудный олень вечной охоты"

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич пишет новые книги о любви и смысле жизни. Об этом она рассказала на своем творческом вечере в Гоголь-центре.

"Это будут рассказы о любви, но больше идея - о тоске человека по счастью", - сказала Алексиевич. По ее словам, будущая книга уже получила название - "Чудный олень вечной охоты". "Я люблю такие названия метафорические, когда смысл имеет несколько смыслов, - заметила она. - Здесь тема любви требует усложненного названия".

Писательница отметила, что, работая над книгой, уже встретилась с сотнями людей. "Всегда прихожу к человеку не как-то с регалиями, а как человек этого времени, который хочет понять что-то - или о событии, или времени, - подчеркнула она. - Мы просто разговариваем, иногда по три-четыре дня. Искренне. Это долгая история. Не так: пришел записал, расставил запятые и уже готова книга".

Также Алексиевич сообщила о планах написать книгу о смысле жизни.

"А еще у меня задумана книга об уходе, последнем сроке человека, когда человек уходит отсюда туда, в темноту, и когда он пытается ответить на вопрос, что, по его мнению, это было? Что это было с ним и со всеми нами", - сказала Алексиевич.

Встреча с читателями прошла в Гоголь-центре с аншлагом. Алексиевич много говорила о написании своих книг о войне, говорила о роли каждого человека в обществе, об отношении к войне и необходимости ее полного неприятия, о человеке в горячих точках.

В 2015 году Светлана Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой "за ее многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время". Она работает в художественно-документальном жанре, автор книг "Время секонд хэнд", "У войны не женское лицо", "Последние свидетели", "Цинковые мальчики", "Зачарованные смертью", "Чернобыльская молитва".

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Алексиевич, Светлана Александровна
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