Музей-заповедник "Петергоф" открывает в Китае масштабную выставку, посвященную Романовым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Государственный музей- заповедник "Петергоф" впервые в истории российско-китайских культурных связей представит в КНР масштабную выставку "Раритеты дома Романовых", которая в течение девяти месяцев охватит три города - Чэнду, Гуйян и Шицзячжуан.

"Демонстрация предметов мемориального характера, связанных с жизнью и судьбой российского императорского дома, состоится в Китае впервые, - сказала ТАСС руководитель пресс-службы музея Валерия Карпович. - Девятимесячное путешествие по трем городам-миллионникам Китая совершат более 240 предметов из царских дворцов Петергофа".

Проект начнется в Музее Чэнду, в сентябре его увидят в Музее провинции Гуйчжоу в Гуйяне, а в декабре выставка переедет в Музей Хэбэй в Шицзячжуане. В Петергофе проект называют "беспрецедентным по масштабам и географии".

Шедевры коллекций

Выставка представит историю парадной и частной жизни Романовых от создателя Петергофа - императора Петра Великого до Николая II. Для нее подготовлены экспонаты, иллюстрирующие историю русского и западноевропейского искусства XVIII-начала ХХ веков - шпалеры, живопись, фарфор, а также личные вещи императоров, в том числе шкиперская куртка и уникальная модель парусного судна Петра I.

В залах китайских музеев с помощью современных технологий будут созданы фото-реконструкции интерьеров Большого Петергофского дворца, среди которых китайская публика увидит подлинное тронное кресло императрицы Екатерины II, десертный сервиз из приданого великой княжны Ольги Николаевны, дочери Николая I, предметы банкетного сервиза, исполненного специально для Петергофа, церковную утварь и другие раритеты.

Живописная коллекция Петергофского музея будет представлена в Китае картиной Ивана Айвазовского "Парусная лодка в море" и портретами работы итальянца Пьетро Антонио Ротари из шпалерной развески Картинного зала. Выставку дополнит видеоконтент, в котором сочетаются материалы кинохроники времен Николая II и современные съемки Петергофа.

Семейные экспонаты

Отдельная часть экспозиции посвящена семейной и частной жизни Романовых. Об этом расскажут экспонаты из Александрии - дворцово-паркового комплекса, основанного Николаем I и связанного с историей четырех последних императоров. "Для рассказа о частной жизни императорской резиденции, скрытой от посторонних глаз, Петергоф предоставляет артефакты письма и чтения, старинный спортивный инвентарь, прогулочные платья, наборы для дамского рукоделия и атрибуты карточной игры, ставшей непременной частью царского досуга в XIX столетии", - отметила Карпович.

Связи с Китаем

В самом Петергофе нынешний сезон стал первым, когда в парках этой бывшей императорской резиденции появилась навигация на китайском языке. По словам гендиректора музея-заповедника Елены Кальницкой, это связано с ростом популярности Петергофа у китайских туристов, которые сейчас составляют крупнейшую группу иностранных туристов в Санкт-Петербурге.

Среди зарубежных гостей Петергофа примерно каждый десятый - китаец, их доля в общем потоке составляет 10-15%. В 2016 году Петергоф посетили около 5,2 млн российских и зарубежных туристов, за счет чего он сохраняет статус самого популярного туристического объекта России.