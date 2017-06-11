В Большом театре открывается международный конкурс артистов балета и хореографов

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный конкурс артистов балета и хореографов в 13-й раз откроется на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). На торжественной церемонии будет исполнена сюита из балетов классического наследия, специально поставленная для этого вечера народным артистом СССР Юрием Григоровичем, который является художественным руководителем и бессменным председателем жюри конкурса с 1973 года. В качестве исполнителей гала-концерта выступят Светлана Захарова, Екатерина Шипулина, Нина Капцова, Денис Родькин, Михаил Лобухин, Руслан Скворцов, Вячеслав Лопатин и другие звезды Большого.

13-й, рекордный

Предстоящий, 13-й по счету, конкурс артистов балета и хореографов, еще не успев начаться, уже поставил рекорды. Об этом ранее на состоявшейся в ТАСС пресс-конференции заявила вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета конкурса Ольга Голодец.

"Чем отличается этот конкурс от всех предыдущих? Прежде всего, рекордным числом участников, - отметила Голодец. - В конкурсе будут состязаться 200 человек из 27 стран мира: 170 участников представлены в номинации "Артисты балета" и 30 конкурсантов - в номинации "Хореографы". Это представители Венесуэлы, США, Украины, Бразилии, Южной Кореи, Германии, Китая, Аргентины, Японии, Италии, Латвии, Армении, Кубы, Киргизии, Финляндии, Португалии, Мексики, Таджикистана, Казахстана, Албании, Панамы, ЮАР, Великобритании, Швеции, Молдавии, Канады и России".

Также впервые за всю историю московского конкурса, да и за всю историю балетных конкурсов мира, объявлены беспрецедентные награды - два Гран-при по 100 тыс. долларов в номинациях "Артисты балета" и "Хореографы". Лауреаты I, II и III премий награждаются дипломами и соответственно золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

Жюри во главе с Григоровичем

Определит победителей международное жюри под председательством Юрия Григоровича. В судейскую бригаду вошли представители балетной элиты из России, Украины, Японии, Австрии, Китая, Белоруссии, Франции, Швеции, Дании, США, Италии.

"Двенадцать конкурсов у нас уже состоялось, а я прошел их все с самого начала", - сказал Григорович. Комментируя предстоящий смотр, он заметил, что его диапазон значительно расширился. "Сейчас у нас есть даже представители из Южной Африки! Балет охватил весь мир", - констатировал хореограф.

Он напомнил, что конкурс проходит в три тура. "Первый этап - это такое отсеивание. Самая серьезная работа начинается во втором и третьем туре. Много участников, так что предстоит большая работа", - сказал Григорович.

Программа смотра

Международный конкурс артистов балета и хореографов пройдет с 11 по 20 июня. Учредителями смотра являются правительство РФ и Министерство культуры РФ, организатором - "Росконцерт".

Перед открытием конкурса состоится жеребьевка его участников. В понедельник, 12 июня, начнутся конкурсные туры. Победители будут объявлены 20 июня.

Пока же его прологом стала фотовыставка, развернутая на Старом Арбате. В экспозиции представлено четыре десятка редких фотографий, отобранных из фотоархива ТАСС, а также предоставленных журналом "Балет". Собранные воедино, эти снимки составили зримую летопись Московского международного конкурса балета.

Из истории конкурса

Московский Международный конкурс артистов балета был основан в 1969 году и проходит раз в четыре года. У истоков его создания стояли легенды русского балетного искусства: Галина Уланова была председателем жюри первого конкурса, Игорь Моисеев возглавлял его оргкомитет, Ольга Лепешинская была председателем оргкомитета многих последующих конкурсов.

Начиная со второго конкурса 1973 года и по настоящее время, его бессменным художественным руководителем и председателем жюри является Юрий Григорович, отметивший в этом году 90-летний юбилей.

На протяжении почти полувека конкурс открывал миру новые имена, которые прославили хореографическое искусство и стали выдающимися артистами мирового балета. Среди них - Михаил Барышников, Вячеслав Гордеев, Владимир Малахов, Герман Корнехо, Миса Куранага, Тьяго Суареш, Евгения Образцова, Иван Васильев, Наталья Осипова и другие. За годы существования конкурса в нем состязались 1198 участников из 35 стран мира. Всего было присуждено 64 золотых медали, Гран-при были удостоены только четыре артиста: Надежда Павлова (СССР, II конкурс 1973 года), Ирек Мухамедов (СССР, IV конкурс 1981 года), Андрей Баталов (Россия, VIII конкурс 1997 года) и Денис Матвиенко (Украина, X конкурс 2005 года).

С 2001 года в программу конкурса введена номинация хореографов.

Конкурс трижды отдавал дань уважения выдающимся деятелям русского и мирового балетного искусства: VII конкурс (1993 года) был посвящен хореографии Мариуса Петипа; IX конкурс (2001 года) проведен в честь Галины Улановой; XI конкурс (2009 года) прошел под знаком творчества выдающейся русской балерины Марины Семеновой.

В программе предстоящего, XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов планируется проведение юбилейной X Генеральной ассамблеи Международной федерации балетных конкурсов, работающей под эгидой ЮНЕСКО.