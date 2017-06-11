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В Астане открылась выставка "Терракотовая армия" китайского императора Цинь

Культура
11 июня, 9:47 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

На выставке представлены глиняные статуи воинов, предметы оружия, черепица, посуда, золотые и серебряные украшения - всего около 50 предметов

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АСТАНА, 11 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Выставка "Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди" из Китая открылась в Национальном музее Казахстана в Астане. Экспозиция проходит в рамках культурной программы международной выставки "ЭКСПО-2017" и продлится до 10 сентября.

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На выставке в музее представлены порядка 50 археологических предметов из Китая: глиняные статуи воинов, предметы оружия, черепица, посуда, золотые и серебряные украшения.

"Из года в год укрепляются отношения между народами наших стран. Итогом тесного взаимодействия, сотрудничества и дружбы стало открытие этой выставки. Представленные экспонаты являются подлинниками, и мы видим, что к смотру проявлен огромный интерес со стороны посетителей", - рассказал представитель Китая, директор управления культурных памятников провинции Шэньси Чжао Ронг, слова которого приводит пресс-служба Национального музея Казахстана.

Терракотовые статуи китайских воинов первого императора династии Цинь (династия Цинь: 221-206 гг. до н.э.) изготовлены специально по приказу правителя в 210-209 гг. до н.э. Фигуры были захоронены вместе с императором и обнаружены в 1974 году у мавзолея Цинь Шихуанди в городе Сиане. "Терракотовая армия" насчитывает более 8 тыс. полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей. Примечательно, что каждая фигура воина имеет свои уникальные черты. Эти культурные памятники включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" на тему "Энергия будущего" проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября. В ней участвуют 115 государств и 22 международные организации. Ожидается, что смотр посетят свыше 2 млн человек.

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