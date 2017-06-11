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Представители России, США и Китая первыми выступят на конкурсе балета в Москве

Культура
11 июня, 13:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Международный конкурс артистов балета и хореографов откроется вечером 11 июня на Исторической сцене ГАБТ

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МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный конкурс артистов балета и хореографов начался в Большом театре с жеребьевки участников состязания.

Согласно жребию, первыми вступят в борьбу за награды конкурса российский танцовщик Марк Чино (младшая группа) и артист балета из США Ямил Малдонадо (старшая группа). В номинации "Хореографы" состязание откроет представительница Китая Лун Чен, которой на жеребьевке также выпал талон с номером 1. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете конкурса.

"Жеребьевка прошла в очень дружественной, непринужденной обстановке, после чего участники конкурса сразу отправились на репетицию", - отметила собеседница агентства.

Международный конкурс артистов балета и хореографов в 13-й раз откроется в воскресенье вечером на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). На торжественной церемонии будет показана сюита из балетов классического наследия, специально поставленная народным артистом СССР Юрием Григоровичем, который является художественным руководителем и бессменным председателем жюри конкурса с 1973 года. В качестве исполнителей гала- концерта выступят Светлана Захарова, Екатерина Шипулина, Нина Капцова, Денис Родькин, Михаил Лобухин, Руслан Скворцов, Вячеслав Лопатин и другие звезды Большого.

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