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В Астане открыли уличную галерею искусств и ремесел

Культура
11 июня, 14:50 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Старт работы Арбата приурочили к проведению международной выставки "ЭКСПО-2017"

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АСТАНА, 11 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Уличная галерея искусств и народных ремесел под названием Арбат открылась в столице Казахстана. Старт ее работы приурочили к проведению международной выставки "ЭКСПО-2017".

Пешеходная зона расположилась вдоль набережной реки Есиль возле памятника Кенесары хану. На Арбате установили 14 стилизованных юрт, в которых расположились ремесленные лавки и мастерские художников. Здесь жители города и туристы смогут приобрести работы народных мастеров, картины и сувенирную продукцию.

"Вы знаете, что Арбат есть в каждом городе мира. Это место, где собираются народные умельцы, музыканты и художники. Они - представители уникальной субкультуры, всегда открытой для каждого человека, всегда радующей своими работами и талантами. Их почерк и стиль формируют особый облик районов и городов. Атмосфера набережной реки Есиль сделает это место поистине любимым и народным", - сказал на церемонии открытия руководитель района "Сарыарка" города Астаны Арман Турлубек, слова которого приводит пресс-служба администрации столицы.

Пешеходная зона Арбат, созданная в столице Казахстана, символизирует открытость и многогранность города. По замыслу городских властей она призвана связать прошлое и настоящее, пробудить у молодежи интерес к истории и народным традициям.

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" на тему "Энергия будущего" проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября. В ней участвуют 115 государств и 22 международные организации. Ожидается, что экспозицию посетят свыше 2 млн человек.

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