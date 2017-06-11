Путин приветствовал участников Международного конкурса артистов балета и хореографов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям 13-го Международного конкурса артистов балета и хореографов, который в воскресенье открывается на Исторической сцене Государственного академического Большого театра. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Знаменитый московский конкурс артистов балета и хореографов по праву считается одним из наиболее престижных творческих форумов мира, - отметил президент. - За прошедшие десятилетия он зажег целое созвездие новых имен, подарил "путевку в жизнь" многим талантливым артистам и балетмейстерам". Путин добавил, что соревнование предоставляет участникам из самых разных стран возможность "прикоснуться к великим традициям русского балета, получить бесценный профессиональный опыт".

Глава государства упомянул и то, что в этом году конкурс приурочен к 90-летию народного артиста СССР Юрия Григоровича, председательствующего в международном жюри с 1973 года, а также к приближающемуся 200-летию великого хореографа Мариуса Петипа (1818-1910 гг.). "Уверен, что конкурс пройдет в торжественной, одухотворенной атмосфере, порадует гостей великолепным зрелищем и радостью встречи с высоким искусством. Желаю вам удачи, самых приятных и добрых впечатлений", - подытожил президент России.

Международный конкурс артистов балета и хореографов пройдет с 11 по 20 июня. В этом году в нем будут состязаться 200 человек из 27 стран мира. В понедельник, 12 июня, начнутся конкурсные туры, победители будут объявлены 20 июня. Впервые за всю историю конкурса объявлены беспрецедентные награды - два Гран-при по $100 тысяч в номинациях "Артисты балета" и "Хореографы".