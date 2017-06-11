Международный конкурс артистов балета и хореографов открылся в Большом театре

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный конкурс артистов балета и хореографов в 13-й раз открылся на исторической сцене Государственного академического Большого театра России.

Первой к зрительному залу обратилась вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, которая возглавила оргкомитет конкурса. "Мы присутствуем на историческом событии, - начала Голодец. - С 1969 года на этой сцене каждые четыре года проходит международный конкурс балета, открывающий миру новых звезд".

"От сегодняшнего конкурса зависит будущее балета на ближайшие 4-8 лет", - продолжила вице-премьер. Она сообщила, что предстоящий конкурс станет рекордным по количеству участников. "В конкурсе будут состязаться 200 человек из 27 стран мира, практически своих представителей направили в Москву все страны, где есть балет", - подчеркнула Голодец.

Она сообщила, что судить конкурсантов будет авторитетное жюри под председательством народного артиста СССР Юрия Григоровича, который является художественным руководителем и бессменным председателем жюри конкурса с 1973 года. В его судейской бригаде на сей раз значатся представители балетной элиты из 12 стран. "20 июня в этом зале мы узнаем имена сильнейших, которым присудит награды международное жюри", - заключила Голодец.

Следующим выступил народный артист СССР Юрий Григорович. "Я участвую в конкурсе 48 лет, то есть все то время, которое существует это творческое состязание, - сказал Григорович. - Не стану утомлять вас долгими воспоминаниями. Отвечу лишь на один вопрос, что мы ждем от предстоящего конкурса? Мы ждем неожиданностей, чтобы нас поразил актер, актриса или хореографическое произведение. Словом, мы ждем удивления".

После этой приветственной речи Григорович объявил 13-й Международный конкурс артистов балета и хореографов открытым. Зрителям была показана сюита из балетов классического наследия, специально поставленная Григоровичем для торжественной церемонии. Исполнителями в двухактном гала-концерте выступают Светлана Захарова, Екатерина Шипулина, Нина Капцова, Денис Родькин, Михаил Лобухин, Руслан Скворцов, Вячеслав Лопатин и другие звезды Большого.

Международный конкурс артистов и хореографов пройдет с 11 по 20 июня в Большом театре. Учредителями смотра являются правительство РФ и Министерство культуры РФ, организатором - "Росконцерт".

Программа смотра

Рабочая программа конкурса начнется в понедельник, 12 июня. Согласно жребию, первыми вступят в борьбу за награды российский танцовщик Марк Чино (младшая группа) и артист балета из США Ямил Малдонадо (старшая группа). В номинации "Хореографы" состязание откроет представительница Китая Лун Чен, которой на жеребьевке также выпал талон с номером 1.

Конкурс пройдет в три тура и завершится объявлением и награждением победителей.

Впервые за всю историю московского конкурса, да и за всю историю балетных конкурсов мира, объявлены беспрецедентные награды - два Гран-при по $100 тыс. в номинациях "Артисты балеты" и "Хореографы". Лауреаты первой, второй и третьей премий награждаются дипломами и соответственно золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

Из истории конкурса

Московский Международный конкурс артистов балета был основан в 1969 году и проходится раз в четыре года. У истоков его создания стояли легенды русского балетного искусства: Галина Уланова была председателем жюри первого конкурса, Игорь Моисеев возглавлял его оргкомитет, Ольга Лепешинская была председателем оргкомитета многих последующих конкурсов.

Начиная со второго конкурса 1973 года и по настоящее время, его бессменным художественным руководителем и председателем жюри является Юрий Григорович, отметивший в этом году 90-летний юбилей.

На протяжении почти полувека конкурс открывал миру новые имена, которые прославили хореографическое искусство и стали выдающимися артистами мирового балета. Среди них - Михаил Барышников, Вячеслав Гордеев, Владимир Малахов, Герман Корнехо, Миса Куранага, Тиаго Соарес, Евгения Образцова, Иван Васильев, Наталья Осипова и другие. За годы существования конкурса в нем состязались 1198 участников из 35 стран мира. Всего было присуждено 64 золотых медали, Гран-при были удостоены только четыре артиста: Надежда Павлова (СССР, II конкурс 1973 г.), Ирек Мухамедов (СССР, IV конкурс 1981 г.), Андрей Баталов (Россия, VIII конкурс 1997 г.) и Денис Матвиенко (Украина, X конкурс 2005 г.).

С 2001 года в программу конкурса введена номинация хореографов.

Конкурс трижды отдавал дань уважения выдающимся деятелям русского и мирового балетного искусства: VII конкурс (1993 г.) был посвящен хореографии Мариуса Петипа; IX конкурс (2001 г.) проведен в честь Галины Улановой; XI конкурс (2009 г.) прошел под знаком творчества выдающейся русской балерины Марины Семеновой.

В программе предстоящего, XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов планируется проведение юбилейной X Генеральной ассамблеи Международной федерации балетных конкурсов, работающей под эгидой ЮНЕСКО.