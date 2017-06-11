Более 5 тысяч человек посетили фестиваль "Толстой Weekend"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более 5 тысяч зрителей посетили театральный фестиваль под открытым небом "Толстой Weekend" в Ясной Поляне, несмотря на плохую погоду. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете.

"Несмотря на то, что погода нас не радовала, фестиваль посетило более 5 тысяч человек. А, например, когда шел спектакль "Зеленая палочка", который предполагает перемещение по территории фестиваля, шел дождь, но это не остановило посетителей", - сказал собеседник агентства.

Фестиваль проходил в музее-усадьбе "Ясная Поляна" с 9 по 11 июня. На четырех сценах показывали интерпретации произведений Льва Толстого. Открылся фестиваль оперой "Война и мир", в масштабной постановке артистов Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко были задействованы более 100 исполнителей. Закрыл "Толстой Weekend" спектакль "Анна Каренина" Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского.

Кроме того, в дни фестиваля в выставочном зале Дома Волконского открылась выставка работ правнука классика Олега Толстого, котловая продлится до 8 июля.

В этот раз на фестивале говорили не только о Толстом - были показаны спектакли "Темные аллеи" по рассказам Ивана Бунина в исполнении Даугавпилсского театра из Латвии и "Отцы и сыновья" - пьеса Брайана Фрила, написанная по мотивам романа Тургенева "Отцы и дети".

Идея фестиваля принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Партнерами фестиваля являются Росконцерт и компания Renault. С 2017 года мероприятие проходит при поддержке тульского губернатора, Министерства культуры РФ и госкорпорации "Ростех".