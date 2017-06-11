Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роман Абрамович пришел на вечеринку "Кинотавра"

Культура
11 июня, 23:57 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 11, июня. /ТАСС

Отвечая на вопрос журналистов о цели визита, миллиардер сообщил, что "пришел к своим друзьям"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. Российский предприниматель, миллиардер, бывший губернатор Чукотского автономного округа Роман Абрамович посетил в воскресенье вечеринку XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

На вопрос журналистов, какова цель его визита, Абрамович не дал определенного ответа, отметив, что "пришел к своим друзьям".

"Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня. В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов. Председателем жюри основного конкурса стал народный артист РФ Евгений Миронов.

Смотрите также

Режиссеры-дебютанты показали свои фильмы в основном конкурсе "Кинотавра"

В Сочи объявлены итоги конкурса короткого метра "Кинотавра"

Фильм "Заложники" Резо Гигинеишвили выйдет в прокат в Европе и в Китае

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абрамович, Роман Аркадьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
18
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи
2
"Зимнее утро" и отрывки из "Евгения Онегина" прозвучали на Кубе в день рождения Пушкина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДТП с автобусом в Забайкалье погибли 11 человек
2
Украина планирует с 2022 года начать импорт газа из Норвегии
3
В первый день "безвиза" новыми условиями въезда в ЕС воспользовались более 1400 украинцев
4
Частная компания готовится к открытию скоростного сообщения на Черноморском побережье
5
В Турции найдена древняя дрель возрастом 7,5 тыс. лет
6
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
7
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама