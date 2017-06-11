Роман Абрамович пришел на вечеринку "Кинотавра"

СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. Российский предприниматель, миллиардер, бывший губернатор Чукотского автономного округа Роман Абрамович посетил в воскресенье вечеринку XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

На вопрос журналистов, какова цель его визита, Абрамович не дал определенного ответа, отметив, что "пришел к своим друзьям".

"Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня. В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов. Председателем жюри основного конкурса стал народный артист РФ Евгений Миронов.