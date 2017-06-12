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Первый канал покажет документальный фильм о летчиках из Крыма

Культура
12 июня, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Фильм рассказывает о военных летчиках, полк которых отошел после распада СССР Украине, но они приняли решение уехать в Россию

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Первый канал покажет  документальный фильм "Крым. Небо Родины", рассказывающий о военных летчиках Крыма, полк которых отошел после распада СССР к Украине, но они приняли решение уехать на Север в Россию, а не давать второй раз присягу, уже на верность Украине. Фильм будет показан в 21:30 по мск.

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Как рассказали в пресс-службе Первого канала, это уже второй фильм Наталии Гугуевой о летчиках - в 2001 году был снят фильм "Форсаж" о палубном летчике № 1 Тимуре Апакидзе. После распада СССР он и многие летчики его полка не захотели второй раз принимать присягу. "Обстановка между поделившимися на "русских" и "украинцев" была накалена до предела, и все могло бы закончиться кровью. И тогда Апакидзе с частью своих летчиков приняли тяжело давшееся им решение уехать на Север в Россию", - рассказали на Первом канале. Летчики оставили на крымском полуострове свой родной аэродром "Нитка" в Саках, дома, а некоторые - семьи.

События, развернувшиеся в Крыму в 2014 году, заставили режиссера снова вернуться к этой теме. Ситуация в Крыму весной 2014 года - в связи с его воссоединением с Россией - оказалась в какой-то степени "зеркальной" по отношению к 1992 году, а авиабомбежки на Донбассе усилили трагизм происходящего, отметили на Первом канале.

"В фильме есть история возвращения одного из героев первого фильма, который в 1992 году развелся с женой, - рассказала Гугуева. - Она осталась в Крыму, он ушел за Тимуром Апакидзе на Север. И вот спустя столько лет он возвращается. Его ждет встреча с родным аэродромом. Его ждет еще и встреча с сыном".

Новый фильм Гугуевой уже завоевал 16 наград на международных и всероссийских кинофестивалях, в том числе получил Гран-при главного национального кинофестиваля документального кино "Россия", Гран-при "Волоколамского рубежа", а также призы на международных кинофестивалях "Золотой витязь", "Сталкер" и спецприз на международном фестивале документального кино "Флаэртиана". Также фильм был номинирован на национальную кинопремию "Ника".

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