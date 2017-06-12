Открывается фестиваль-конкурс "Музыка Земли"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Праздничный концерт в Российской академии музыки имени Гнесиных в понедельник даст старт всероссийскому фестивалю-конкурсу "Музыка Земли" под руководством пианиста Бориса Березовского. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.

Организаторы фестиваля постарались "развернуть программу в сторону исполнителей и групп, которые работают на стыке музыкальных направлений", цитирует пресс-служба Березовского. Задумка, по его словам, в том, чтобы показать актуальность музыки, которая уходит корнями в фольклор.

Фестиваль откроется премьерами. В начале вечера в исполнении Березовского и Государственного академического камерного оркестра России прозвучит "Марема" - произведение, написанное российским композитором-неоромантиком Игорем Райхельсоном под впечатлением от выступления одноименного коллектива из Мордовии на конкурсе в прошлом году. В сочинении переплелись элементы джаза, классики и фольклора.

Другим открытием станет написанная Ольгой Викторовой по заказу фестиваля фантазия для фортепиано, струнного оркестра и ударных "Во Китай-городе". Название композиции связано с песней, исполняемой во время одного из важнейших ритуалов старинного свадебного обряда "Раздача девичьей красы", отметили в пресс-службе смотра.

Концерт-открытие даст старт приему заявок творческих коллективов и исполнителей на участие в фестивале. Интернет-голосование продлится до 1 октября. В начале ноября запланированы отборочные концерты, а в День народного единства, 4 ноября, состоится гала-концерт победителей и известных исполнителей классической и фольклорной музыки.

Фестиваль "Музыка Земли" проводится с 2015 года и объединяет в своей программе этническую и академическую музыку. За это время в конкурсе приняло участие около 600 творческих коллективов и исполнителей со всей страны. Критерием оценки конкурсных работ выступают художественная ценность репертуара (этнографическая точность), уровень мастерства и артистизма, соответствие стилей исполнения национальным устным, музыкальным, певческим и инструментальным традициям, а также художественный уровень оформления (костюмы, реквизит).