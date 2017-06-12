Сборы "Мумии" за первые дни мирового проката превысили $170 млн

Москва, 12 июня. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Полной неожиданностью для большинства голливудских критиков стал коммерческий успех фильма "Мумия" (The Mummy) режиссера Алекса Куртцмана с Томом Крузом в заглавной роли. За премьерную неполную неделю картина собрала в мировом прокате $174 млн.

Эта сумма оправдала надежды дистрибьютора "Мумии" кинокомпании Universal Pictures, которая рассчитывала на кассовые сборы на уровне $160 млн - $177 млн, хотя многочисленные американские критики предсказывали фильму финансовый провал. Они называли сумму не выше $130 млн.

Действительно, на рынке США картина смогла собрать $32,24 млн, что является достаточно низким показателем для фильмов с участием Тома Круза.

Однако "Мумия" сделала крупные сборы за пределами Северной Америки, где билетов было продано на $141,8 млн. Лента вышла в 63 странах в 40 тыс. кинотеатров. С учетом США и Канады, она демонстрируется сейчас в 44 тыс. кинотеатров. Никогда ранее ни один фильм с участием Тома Круза так широко не был представлен в прокате.

Стратегия Universal на внешние рынки полностью оправдывается. Так "Мумия" заняла первое место в прокате 41 страны. В Китае премьерная неделя принесла сборы в размере $52,2 млн, в Южной Корее - $17,8 млн, в России - $7,6 млн, в Мексике - $5,1 млн, в Великобритании - $4,4 млн.

В Голливуде отмечают, что успех фильму в мире обеспечило в первую очередь участие в нем Тома Круза, который остается одним из наиболее популярных актеров мирового кино. Как пишет издание Deadline, "Том Круз совершил почти невозможное" и привлек многочисленные толпы зрителей несмотря на сдержанные оценки критиков его новой работы.

Более того, коммерческий успех фильма позволил Universal Pictures переступить в минувшее воскресенье важный рубеж - уровня в $3 млрд кассовых сборов за текущий 2017-й год.

Одновременно картина закладывает устойчивый фундамент под новейшим проектом Universal Pictures: открыть новое направление - "Темную Вселенную", - в рамках которого будут делаться ремейки классических фильмов ужасов, входящих в золотой фонда кинокомпании.

"Мумия" стала первой лентой нового киномира, а ее последние сцены позволяют сделать вывод о том, что персонаж Тома Круза будет присутствовать и в других фильмах новой Вселенной Universal.

Deadline приводит мнение специалистов, согласно которому общие расходы картины "Мумия" (создание фильма, продвижение на рынках и реклама) достигают $335 млн - $370 млн. Сейчас все говорит о том, что картина способна принести прибыль.

Между тем в прокате США на минувшей неделе по размерам кассовых сборов продолжала лидировать картина "Чудо-женщина" (Wonder Woman) режиссера Пэтти Дженкинс с Галь Гадот в заглавной роли. Она принесла $57,2 млн. Таким образом, за две недели лента сделала в Северной Америке сборы в размере $205 млн, а с учетом мирового проката - $435,2 млн.

На второй позиции в прокате США - "Мумия". На третьей держится анимационной фильм "Капитан Подштанник: Первый эпический фильм" (Captain Underpants: The First Epic Movie) с $12,3 млн. За две недели показа он собрал $44,6 млн.

Творческий союз Круза и Universal Pictures сохраняется. 29 сентября выходит новый фильм с его участием - "Сделано в Америке" (America Made) режиссера Дага Лаймана. Дистрибьютором картины является кинокомпания Universal Pictures.