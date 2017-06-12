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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 70-летием режиссера Константина Лопушанского. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.
"Вы - один из ярких представителей ленинградской кинематографической школы, известный режиссер и сценарист, настоящий мастер авторского кино", - отмечается в сообщении.
Медведев подчеркнул, что картины, философско-поэтические аллегории, фильмы-исповеди Лопушанского "поднимают важные нравственные и экологические проблемы".
"Благодаря редкому таланту и творческой энергии Вам удается воплощать на экране фантастический мир братьев Стругацких, пронзительно и искренне рассказывать о судьбах людей, о добре и зле, о будущем мира, - говорится в поздравлении. - И потому Ваши работы находят отклик в сердцах зрителей, заставляют их не только переживать вместе с героями, но и размышлять о жизни".
Константин Сергеевич Лопушанский родился 12 июня 1947 г. на Украине, в Днепропетровске. Он получил известность в качестве кинорежиссера, преимущественно работающего в жанрах притчи и антиутопии. Лопушанский является автором или соавтором сценариев ко всем своим лентам. Дебютной полнометражной работой режиссера стала научно- фантастическая драма "Письма мертвого человека" с участием Ролана Быкова и Вацлава Дворжецкого (1986). В дальнейшем он поставил кинокартины: "Голый" (1987, короткометражный фильм), "Посетитель музея" (1989, СССР - ФРГ - Швейцария), "Русская симфония" (1994), "Конец века" (2001), "Гадкие лебеди" (2006, Россия - Франция - Швейцария; литературная основа - одноименная фантастико-философская повесть Аркадия и Бориса Стругацких) и "Роль" (2013, Россия - Белоруссия - Финляндия - Германия).
Фильмы Константина Лопушанского неоднократно отмечались наградами, в том числе международными.