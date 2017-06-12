Хотиненко завершил съемки фильма "Меморандум Парвуса"

СОЧИ, 12 июня. /Спецкорр. ТАСС Наталья Баринова/. Режиссер Владимир Хотиненко закончил съемки восьмисерийного телефильма "Меморандум Парвуса", главные роли в котором исполняют Федор Бондарчук и Евгений Миронов. Об этом почетный гость XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи рассказал в понедельник ТАСС.

Съемки начались зимой этого года.

"Сейчас съемки закончены, нам предстоит монтаж. Думаю, выпустим картину, как и планировалось, в этом году, к столетнему юбилею Октябрьской революции", - уточнил Хотиненко.

Он выразил надежду, что лента, которая выйдет на телеканале "Россия", будет интересна зрителям. "По крайней мере, я сделал именно то, что хотел", - добавил режиссер.

Хотиненко не раскрывает подробностей сценария, говоря лишь, что в центре сюжета будет прибытие поезда, который в 1917 году привез на Финляндский вокзал Владимира Ленина (актер Евгений Миронов). Роль политического авантюриста Александра Парвуса сыграл Федор Бондарчук.

Среди наиболее известных фильмов Владимира Хотиненко -"Мусульманин", "72 метра", "Поп". Также он снимал картины "Гибель империи", "1612", "Достоевский", "Бесы", "Наследники".