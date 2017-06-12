Один из основателей группы "Кино" снимет фильм про Виктора Цоя

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СОЧИ, 12 июня. /ТАСС/. Один из основателей группы "Кино", режиссер, музыкант и писатель Алексей Рыбин планирует снять фильм про Виктора Цоя. Об этом сообщил продюсер Игорь Гудков на пресс-конференции в рамках XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
По словам продюсера, первый съемочный день фильма "Цой" состоится 21 июня 2017 года. Картина будет основана на воспоминаниях Рыбина о работе с Виктором Цоем. Исполнители главных ролей пока не называются.
Алексей Рыбин - режиссер-дебютант. В основной конкурс "Кинотавра" вошел его фильм "Скоро все кончится". Главный герой картины Михаил Носов (актер Михаил Сиворин) - простой рабочий, жизнь его состоит из труда у станка и одиночества.
Ранее было объявлено, что над фильмом про Виктора Цоя также работает режиссер Кирилл Серебренников.