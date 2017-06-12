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В конкурс Московского международного кинофестиваля войдут четыре российских фильма

Культура
12 июня, 12:50 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Наталья Баринова

До 12 июня в основном конкурсе ММКФ от России были заявлены фильмы Владимира Котта "Карп отмороженный" и "Купи меня" Вадима Перельмана

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СОЧИ, 12 июня. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. В основной конкурс 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет в Москве 22-29 июня, войдут не два, а четыре российских фильма. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник, не уточнив пока название картин.

Шепотинник напомнил, что, как ранее было объявлено, до 12 июня в основном конкурсе ММКФ от России были заявлены фильмы Владимира Котта "Карп отмороженный" и "Купи меня" Вадима Перельмана. В основной конкурс также вошли картины "Хохлатый ибис" (Китай), "Преисподняя" (Дания), "Селфи" (Испания), "Симфония для Анны" (Аргентина), "Звездачи" (Финляндия), "Апрельский сон длиной в три года" (Япония), "Обычный человек" (Республика Корея), "Лучший из миров" (Германия, Австрия), "Прыжок в воду" (Бангладеш, Индия).

В жюри основного конкурса, которое возглавит режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, войдут режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия). Также, отметил Шепотинник, стали известны еще два члена жюри. Ими станут российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия).

На фестивале кроме основного конкурса пройдут конкурсы документального кино и короткого метра, будут показаны картины из Южной Кореи и Индии, а также ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского. Все основные события в этом году будут происходить в киноцентре "Октябрь".

О фестивале

ММКФ - фестиваль класса "А", к которому относятся наиболее представительные и престижные кинофорумы мира. Его история начинается в 1935 году, когда он прошел в первый раз, затем наступил перерыв почти в четверть века. Официальный отсчет фестиваля ведется с 1959 года, когда он был возобновлен. Сначала кинофорум в Москве проходил раз в два года.

В 1972 году он был зарегистрирован Международной ассоциацией кинопродюсеров по классу "А" и вошел в число шести крупнейших мировых кинофестивалей. С 2000 года ММКФ проводится ежегодно. Президент фестиваля - Никита Михалков.

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