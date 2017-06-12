Кирилл Плетнев снимет фильм по сценарию автора сериала "Измены"

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СОЧИ, 12 июня. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. Режиссер и актер, участник основного конкурса XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи Кирилл Плетнев в сентябре приступит к съемкам нового фильма по сценарию автора сериала "Измены".
"Сейчас я веду кастинг для нового проекта. Рабочее название фильма - "Неидеальный", сценарий пишет Дарья Грацевич", - сообщил ТАСС Плетнев.
Грацевич - автор сценария к сериалу "Измены" и картине "Купи меня" Вадима Перельмана, продюсер сериала "Интерны".
"Жги!" Плетнева в понедельник вечером оценит жюри под председательством Евгения Миронова. Режиссеру удалось собрать в своей первой полнометражной картине "звездный" состав: в фильме снимались Инга Оболдина, Виктория Исакова, Владимир Ильин, Татьяна Догилева, Александра Бортич. Также в эпизодических ролях в картине участвуют Дима Билан и Лариса Долина. Главная героиня ленты - Алевтина Романова, которая работает надсмотрщицей в женской колонии и обладает отличным голосом.
"Что касается исполнительниц главных ролей, то у меня даже была очередь из актрис, сработало "сарафанное радио", мне звонили, просили попробоваться, - отметил Плетнев. - Сценарий писался специально на Ингу Оболдину, вторая героиня, которую сыграла Виктория Исакова, появилась в результате проб. Остальные актеры пришли в проект благодаря взаимной симпатии".
Сам режиссер определяет жанр своей картины как мелодрама. В российский прокат лента выйдет 16 ноября, также, по словам Плетнева, ведутся переговоры и с западными прокатчиками.
Кирилл Плетнев - актер и режиссер. Он снимался почти в 70 картинах, среди которых "Дети Арбата", "Август.Восьмого", "Каникулы строгого режима", "Викинг", "Елки-5". Как режиссер он снял четыре короткометражных фильма.