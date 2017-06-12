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В Москве показали спектакль по роману Мединского "Стена"

Культура
12 июня, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Единственный показ постановки в столице состоялся 12 июня в Театре Российской армии

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Спектакль по роману министра культуры РФ Владимира Мединского в постановке Приморского академического краевого драматического театра показали в Москве. Единственный показ спектакля в столице состоялся 12 июня в Театре Российской армии.

Зрители тепло приняли постановку Приморского театра - овации и крики "Браво!" не стихали более пяти минут.

Приключенческий роман "Стена", основанный на реальных исторических событиях, которые происходили в России в 17 веке, Мединский написал в 2011 году. Работа над книгой велась около пяти лет. В ней рассказано об осаде польским войском под командованием короля Сигизмунда III города Смоленска в 1609-1611 годах.

Впервые спектакль "Стена", поставленный художественным руководителем Приморского драматического театра, народным артистом РФ Ефимом Звеняцким, был показан во Владивостоке в сентябре 2016 года.

Как сообщалось ранее, готовится киноверсия спектакля в 3D, в понедельник проходили досъемки стереокиноверсии, а выпустить ее планируют к весне 2018 года. Мединский бесплатно передал свои авторские права на роман Приморскому театру.

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