Денис Мацуев выступил в Женеве в День России

ЖЕНЕВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Концерт прославленного пианиста Дениса Мацуева и Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского прошел в День России в женевском "Виктория-холле" - одном из лучших концертных залов Швейцарии. В рамках концерта музыканты исполнили Симфонию №2 ми минор, Ор. 27 Сергея Рахманинова и Концерт №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Перед началом концерта, проводившегося в рамках международного культурного проекта "День России в мире - Russian Day", посол России в Швейцарии Сергей Гармонин огласил приветственное послание президента Владимира Путина участникам, гостям и организаторам праздничных мероприятий.

"В этом проекте я участвую уже второй раз. Считаю, что это - замечательное начинание Благотворительного фонда поддержки культурных и социальных программ "Классика", - сказал Мацуев в беседе с российскими журналистами. "На мой взгляд, культура, и, в частности, классическая музыка, является лучшим терапевтом в наше неспокойное время", - отметил он, добавив: "Когда звучит русская музыка - Рахманинов, Чайковский, Скрябин, Прокофьев, Шостакович - это момент примирения, момент успокоения, это вечная музыка, которая будет звучать всегда".

"Я очень люблю этот зал, играл здесь десятки раз, - продолжил Мацуев. - То, что мы приехали сюда с симфоническим оркестром Татарстана, это очень показательно, потому что важно демонстрировать миру не только наши знаменитые московские и петербургские коллективы". Симфонический оркестр Татарстана Мацуев охарактеризовал как "очень молодой и обладающий неутомимой энергией".

В беседе с ТАСС Александр Сладковский отметил, что подбор репертуара для концерта в Женеве обусловлен тем, что Чайковский и Рахманинов - "это русская музыка", а "играем мы в День России". "Сложно найти более русский концерт, чем Первый концерт Чайковского, а самая русская из симфоний - это рахманиновская Вторая симфония", - сказал маэстро, добавив: "Выступая в День России в банковском сердце Европы, мы должны показать класс и масштаб этой гениальной музыки".

"Мы в любом зале играем с полной отдачей, как будто в последний раз. И я настраиваю свой коллектив всегда только на такую волну, - продолжил собеседник агентства. - Мы играли в доке судостроительного завода, в автосборочном цеху "КамАЗа", в университетах, торговых центрах, на крышах отелей. Но всегда это было на пределе эмоциональных возможностей, потому что нас нет проходящих и рядовых выступлений". Концерты в рамках проекта "День России в мире - Russian Day" проходят в этом году в третий раз. Они вновь стали ярким событием международной культурной жизни.