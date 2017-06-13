В подмосковном Клину откроется международный фестиваль Чайковского

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. III Международный фестиваль П. И. Чайковского откроется в Государственном мемориальном музее-заповеднике в подмосковном Клину. В этот раз программа будет самой масштабной за всю историю смотра, сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

"В этом году фестиваль будет более масштабным в плане участников. Это связано с 700-летием Клина", - отметила Косарева, добавив, что смотр к тому же откроет серию мероприятий к юбилею города.

Цены постарались сделать демократичными - от 500 руб. до 2 тыс. рублей, подчеркнула министр. Билеты на открытие были распроданы практически сразу. Также организаторы увеличили партер в два раза - до 1,2 тыс. мест.

Программа фестиваля

Фестиваль откроет постоянный участник смотра, пианист Денис Мацуев. В этот раз он впервые выступит с оркестром московского театра "Геликон-опера", за пульт встанет маэстро Александр Сладковский. Арии из опер Чайковского исполнит солистка Венской оперы Красимира Стоянова.

По словам Мацуева, фестиваль в Клину уже стал для него "домашним, уютным и неповторимым". "Это мекка поклонников Чайковского, там он жил и творил. Атмосфера этого места, его химия дает определенный драйв, когда выступаешь там", - признался Мацуев.

Традиционным участником фестиваля также остается дирижер Юрий Башмет. На этот раз он представит в Клину композицию "Русский авангард", сочетающую в себе музыку оркестра "Новая Россия", поэзию в исполнении Константина Хабенского и проекции образцов русской живописи периода серебряного века. В программу также войдет его авторский проект "Кармен", объединяющий оперу, балет и драматический театр.

Также на фестивале - "Пиковая дама" "Геликон-оперы", синтез поэзии и музыки в исполнении актрисы Чулпан Хаматовой и саксофонистки Вероники Кожухаровой, гала-концерт "Дунаевский+Дунаевский" худрука Московской областной филармонии Максима Дунаевского при участии певицы Ларисы Долиной, детский спектакль "Сказки на ночь от Кая и Герды", выступление петербургского скрипача Сергея Стадлера.

Мероприятия фестиваля будут проходить в парке (Большая сцена) и концертном зале (Малая сцена) Музея-заповедника Чайковского.

Кроме того, в финальный день, 18 июня, состоится совместный с ГИТИСом Конкурс молодых певцов. Вместе с профессиональным жюри каждый из зрителей сможет отдать свой голос за участников состязания, наградой станет участие в программе фестиваля в следующем году.