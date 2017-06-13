Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В подмосковном Клину откроется международный фестиваль Чайковского

Культура
13 июня, 0:08 UTC+3 МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Фестиваль откроет постоянный участник смотра, пианист Денис Мацуев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. III Международный фестиваль П. И. Чайковского откроется в Государственном мемориальном музее-заповеднике в подмосковном Клину. В этот раз программа будет самой масштабной за всю историю смотра, сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

"В этом году фестиваль будет более масштабным в плане участников. Это связано с 700-летием Клина", - отметила Косарева, добавив, что смотр к тому же откроет серию мероприятий к юбилею города.

Цены постарались сделать демократичными - от 500 руб. до 2 тыс. рублей, подчеркнула министр. Билеты на открытие были распроданы практически сразу. Также организаторы увеличили партер в два раза - до 1,2 тыс. мест.

Программа фестиваля

Фестиваль откроет постоянный участник смотра, пианист Денис Мацуев. В этот раз он впервые выступит с оркестром московского театра "Геликон-опера", за пульт встанет маэстро Александр Сладковский. Арии из опер Чайковского исполнит солистка Венской оперы Красимира Стоянова.

По словам Мацуева, фестиваль в Клину уже стал для него "домашним, уютным и неповторимым". "Это мекка поклонников Чайковского, там он жил и творил. Атмосфера этого места, его химия дает определенный драйв, когда выступаешь там", - признался Мацуев.

Традиционным участником фестиваля также остается дирижер Юрий Башмет. На этот раз он представит в Клину композицию "Русский авангард", сочетающую в себе музыку оркестра "Новая Россия", поэзию в исполнении Константина Хабенского и проекции образцов русской живописи периода серебряного века. В программу также войдет его авторский проект "Кармен", объединяющий оперу, балет и драматический театр.

Также на фестивале - "Пиковая дама" "Геликон-оперы", синтез поэзии и музыки в исполнении актрисы Чулпан Хаматовой и саксофонистки Вероники Кожухаровой, гала-концерт "Дунаевский+Дунаевский" худрука Московской областной филармонии Максима Дунаевского при участии певицы Ларисы Долиной, детский спектакль "Сказки на ночь от Кая и Герды", выступление петербургского скрипача Сергея Стадлера.

Мероприятия фестиваля будут проходить в парке (Большая сцена) и концертном зале (Малая сцена) Музея-заповедника Чайковского.

Кроме того, в финальный день, 18 июня, состоится совместный с ГИТИСом Конкурс молодых певцов. Вместе с профессиональным жюри каждый из зрителей сможет отдать свой голос за участников состязания, наградой станет участие в программе фестиваля в следующем году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
18
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи
2
"Зимнее утро" и отрывки из "Евгения Онегина" прозвучали на Кубе в день рождения Пушкина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Упоминание Крыма как территории РФ газетой DM вызвало дискуссию ее читателей
2
Источник: лидер группы "Любэ" экстренно госпитализирован в Туле
3
Навальный получил 30 суток административного ареста за нарушение организации митинга
4
МВД возбудило дело по факту ДТП с пятью погибшими под Тулой
5
СМИ: прокуратура Анкары установила, что Андрея Карлова убили по приказу FETO
6
СМИ: на Украине запретили обнародовать решение суда о "миллиардах Януковича"
7
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
Темы дня
Загрузка...
Реклама