"Солисты Санкт-Петербурга" исполнили в Мюнхене Чайковского, Генделя, Моцарта и Шостаковича

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БЕРЛИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга" по случаю Дня России выступили 12 июня вечером в Мюнхене - в культурном центре "Гаштайг", исполнив произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Вольфганга Моцарта и Георга Фридриха Генделя. Концерт организовал фонд поддержки культурных и социальных программ "Классика", мероприятие прошло в рамках проекта "День России в мире - Russian Day. Один день. Три страны".
"Мы гордимся возможностью представить в этом году мюнхенской публике один из самых известных камерных оркестров России. Тем самым мы принесем часть российской культуры в Германию в столь важный для нас день", - заявил ранее в преддверии концерта председатель совета фонда "Классика" Николай Буханцов.
Слушателей ждала разносторонняя программа - они услышали как музыкальные произведения эпохи барокко и возрождения, так и классику "Венской школы" и шедевры романтической музыкальной традиции. "Солисты Санкт-Петербурга" исполнили под художественным руководством Михаила Гантварга Concerto Grosso No. 5 Генделя, камерную симфонию "Памяти жертв фашизма и войны" Шостаковича, адажио для скрипки и струнного оркестра Моцарта и серенаду для струнного оркестра Чайковского.
Камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга" в составе 16 струнных и чембало возник в 1987 году как творческое содружество талантливых музыкантов. В стремлении к совместному музицированию артистов объединили, в том числе, общность творческих интересов и личность их руководителя - Михаила Гантварга. Известность "Солистов Санкт-Петербурга" вышла далеко за пределы России. Ансамбль неоднократно выступал, помимо Германии, в таких странах, как США, Франция, Израиль, Испания, Италия, и во многих других. При сотрудничестве с российскими и международными партнерами вышло около 30 компакт-дисков с произведениями в исполнении оркестра.
Благотворительный фонд "Классика" был создан в 2012 году с целью поддержки культурных и социальных программ. 12 июня по случаю Дня России три академических коллектива - Государственный академический русский хор им. А. В. Свешникова, Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан и "Солисты Санкт-Петербурга" - одновременно дали три концерта - в Иерусалиме, Женеве и Мюнхене.