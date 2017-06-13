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Константин Богомолов поставил в МХТ спектакль по фильму Вуди Аллена "Мужья и жены"

Культура
13 июня, 1:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Пресс-атташе театра Мария Малкина заявила, что спектакль рассказывает "о невозможности и бессмысленности любых перемен"

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МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Режиссер Константин Богомолов представляет на Основной сцене Московского Художественного театра им. А. П. Чехова (МХТ) собственную сценическую версию знаменитого фильма Вуди Аллена "Мужья и жены". "Сегодня состоится пресс-показ спектакля", - сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина, проинформировав, что предпремьерные показы пройдут 14, 15 и 30 июня.

"Это история, решенная в жанре "драмеди", когда действие перетекает из комедии в драму и из драмы в комедию", - пояснила собеседница агентства, уточнив, что спектакль рассказывает "о невозможности и бессмысленности любых перемен".

В качестве подтверждения она привела слова Константина Богомолова. "Сюжетно спектакль отталкивается от тривиальной истории, - говорит режиссер, - благополучная, на первый взгляд, пара решается развестись. Их друзья сначала реагируют на новость с изумлением, но, задумавшись, понимают, что изумляться нечему, и их собственная семейная жизнь давно дала трещину..."

Над спектаклем Богомолов работал в содружестве со своим постоянным соавтором - художником Ларисой Ломакиной. Художником по свету стал Айвар Салихов, музыкальное оформление выполнил Валерий Васюков. Исполнителями ролей выступают Игорь Гордин, Дарья Мороз, Игорь Верник, Яна Дюбуи, Сергей Чонишвили, Светлана Колпакова, Мария Карпова, Софья Райзман, Артем Соколов, Кирилл Трубецкой.

Ранее в МХТ им. Чехова Богомолов поставил целую серию спектаклей. В их числе - "Событие" по Владимиру Набокову, "Идеальный муж. Комедия" по произведениям Оскара Уальда, "Карамазовы" - фантазия на тему романа Федора Достоевского, "Юбилей ювелира" Николь МакОлифф, "Мушкетеры. Сага. Часть первая" - романтический трэш-эпос по мотивам романа Александра Дюма.

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