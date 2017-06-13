Пресс-конференция режиссера фильма "Матильда". Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция режиссера и исполнителей главных ролей фильма "Матильда".

Режиссер фильма Алексей Учитель, исполнитель роли Николая II Ларс Айдингер, исполнитель роли директора театра Евгений Миронов, генеральный директор компании "Каропрокат" Алексей Рязанцев и адвокат Константин Добрынин рассказывают о фильме и сложностях при его создании, о ситуации вокруг ленты, результатах экспертизы Санкт-Петербургского государственного университета по законченной кинокартине и новом трейлере "Матильды".

"Матильда" - современная российская картина, рассказывающая о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории. Главные роли исполнили немецкий актер Ларс Айдингер, польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, российские актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и другие. Выход фильма в прокат запланирован на 26 октября 2017 года.