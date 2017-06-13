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Памятник Ивану III откроют вблизи ратного поля, где прошло Стояние на Угре

Культура
13 июня, 12:21 UTC+3 КАЛУГА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

Скульптура изготовлена за счет средств монастыря и частных пожертвований

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КАЛУГА, 13 июня. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Памятник Ивану III в Калужской области откроют 8 июля на территории Владимирского скита Свято-Тихоновой пустыни, расположенного в непосредственной близости от ратного поля, где произошло Стояние на реке Угре 1480 года.

Памятник этому государю Московскому станет первым в России, сообщили ТАСС в монастыре Свято-Тихоновой пустыни.

"Инициатива установки памятника принадлежит самому монастырю. Это первый памятник Иоанну III в России, ранее в ряде городов открывались его небольшие скульптуры и изображения, он будет установлен во Владимирском ските, который расположен вблизи поля Великого Стояния на Угре, и посвящен этому историческому событию", - рассказали в монастыре.

Памятник уже доставлен в скит. Его высота с постаментом 4,5 метра, выполнен из бронзы. Так как подлинных портретных изображений Ивана III нет, то архитекторы решили отобразить в нем небольшое сходство с его внуком Иваном Грозным. Скульптура царя изготовлена студией архитектора Гридасова, работа выполнена за счет средств монастыря и частных пожертвований.

Как отметили в монастыре, монумент завершит музейную композицию на территории скита, включающий храм, диораму Павла Рыженко, поклонный крест. 6 июля празднуется День Владимирской иконы Божьей матери, установленный в честь победы над ханом Ахматом, а Владимирский скит как раз посвящен Великому Стоянию на Угре, поэтому открытие памятника решено приурочить к этому событию. Церемония открытия перенесена на ближайший к 6 июля выходной - 8 июля.

Ранее сообщалось, что Калужская область получит в подарок памятник Ивану III от российско-исторического общества России (РВИО). Около месяца назад региональный министр культуры и туризма Павел Суслов сообщил, что памятник великому князю Московскому Ивану III будет установлен в Калуге в сквере Ленина. Рабочие даже успели создать постамент под будущий монумент, это возмутило общественность, и было принято решение найти памятнику другое место. Судьба этого памятника пока решается.

О событии

Установка памятника Ивану III в Калуге посвящена историческому событию - Стоянию на реке Угре, которое произошло осенью 1480 года. Московский князь Иван III отказался платить дань Орде, хан Ахмат с большим войском двинулся к границам Руси, армии остановились лицом к лицу по разные стороны реки, однако большое сражение так и не произошло - это событие положило конец татаро-монгольскому игу, считают историки.

В 1980 году на Угре был установлен памятник этому событию. Иван III Васильевич был великим князем Московским с 1462 по 1505 год, за время его правления произошло объединение большей части русских земель, был построен в нынешних границах Московский Кремль.

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