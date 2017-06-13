Учитель: экспертиза фильма "Матильда" не нашла в нем нарушений

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Экспертиза законченного фильма "Матильда", проведенная Санкт-Петербургским государственным университетом, не нашла в нем элементов, оскорбляющих чьи- либо чувства. Об этом в беседе с ТАСС сообщил режиссер кинокартины Алексей Учитель.

"Здесь серьезнейшая экспертиза, труд на 40 страницах с исследованием каждого эпизода. Вывод в конце: на все девять вопросов, которые задавали прокуратура и Поклонская (депутат Госдумы Наталья Поклонская - прим. ТАСС), ответ "нет". То есть нет оскорбления", - сказал Учитель.

Режиссер подчеркнул, что ранее была проведена экспертиза трейлера фильма, которая тоже не выявила нарушений.

Однако Учитель не надеется, что эти результаты помогут урегулировать претензии Поклонской к картине. "Вчера состоялось историческое событие: я был на приеме в Кремле по случаю праздника, и там меня почти под руки подвели к ней (Поклонской - прим. ТАСС). Мы поговорили минут 15, но примирение невозможно, потому что на все мои разумные предложения посмотреть фильм и прочее я видел только какую-то ненависть, у нее резко отрицательный настрой", - заметил он.

История вопроса

Спор между режиссером и депутатом продолжается уже несколько месяцев. Поклонская добивается того, чтобы фильм "Матильда" не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих. Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда".

Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

В конце мая стало известно, что полиция начала проверки кинокомпании Алексея Учителя на налоговые преступления в связи с запросом депутата Поклонской.

Учитель, в свою очередь, назвал недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

О фильме

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и многие другие.