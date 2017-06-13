В США и Канаде представят спектакль "Дядя Ваня" театра имени Вахтангова

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Спектакль "Дядя Ваня" Московского академического театра имени Евгения Вахтангова отправился на гастроли в США и Канаду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра.

Премьера "Дяди Вани" по пьесе Чехова в постановке художественного руководителя вахтанговцев Римаса Туминаса состоялась 2 сентября 2009 года. С тех пор спектакль объехал почти полмира, побывав в Литве, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Польше, Украине, Израиле, Чехии, Греции, Турции, Великобритании, Испании, Швейцарии, Италии, Грузии, а также во многих городах России.

В год своего 95-летия Театр имени Евгения Вахтангова, завершая сезон, со спектаклем "Дядя Ваня" отправился в тур за границу, он продлится с 15 по 25 июня. В гастролях принимают участие Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Анна Дубровская, Артур Иванов, Мария Бердинских , Евгения Крегжде, Людмила Максакова, Юрий Красков, Инна Алабина, Сергей Епишев.

Спектакль будет представлен в Нью-Йорке в рамках фестиваля "Вишневый сад" - 15, 16, 17, 18 июня на сцене New York City Center, в Бостоне - 20, 21 июня на сцене Cutler Majestic Theatre, а затем в Торонто на фестивале "Luminato" - 24, 25 июня на сцене John Bassett Theatre.

Прежде по маршруту: Нью-Йорк - Бостон - Торонто, совершили путешествие еще два спектакля вахтанговцев в постановке Туминаса - "Евгений Онегин" (сцены из романа А. С. Пушкина) и "Улыбнись нам, Господи" по романам Григория Кановича.

Фестиваль "Вишневый сад"

"Вишневый сад" - ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в США уже пятый год подряд. За это время его зрителями стали свыше 87 тысяч человек. В рамках смотра особое внимание уделяется российской классической музыке и драматическому театру.

"Вишневый сад" в драматургии - абсолютная классика и абсолютный знак качества. Мы хотим, чтобы фестиваль с таким названием подразумевал бы такой же знак качества. Мы выбираем только лучшее", - заявила президент компании "Маэстро Артист" и продюсер фестиваля Мария Шкловер.

"Когда я увидела "Дядю Ваню" в постановке Римаса Туминаса, то сразу влюбилась в этот спектакль, - сказала она, - здесь совершенно гениальные актеры, потрясающая режиссура, поэтому мы с большим удовольствием пригласили их на фестиваль".

В 2014 году в театральной программе форума Вахтанговской театр представлял спектакль "Евгений Онегин" (сцены из романа А. С. Пушкина), а в июне 2015 года - "Улыбнись нам, Господи" по романам Григория Кановича.

Luminato Festival

Что касается Luminato Festival в Канаде, то он причислен к разряду крупнейших форумов искусств Северной Америки и ежегодно проводится в Торонто в июне в течение 10 дней. Вахтанговский театр впервые приглашен для участия в этом смотре, хотя его спектакли - "Евгений Онегин", "Улыбнись нам, Господи", "Крик лангусты" (последний - в постановке Михаила Цитриняка) уже успели покорить канадских зрителей во время ранее совершенных гастрольных туров.