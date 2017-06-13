В рамках "Дня России в мире" в Иерусалиме прошел концерт хора Свешникова

Олимпийский чемпион Волков подписал контракт с петербургским волейбольным клубом "Зенит"Спорт 13 июня, 14:28
Чудновец требует 6 млн рублей компенсации морального вреда за дело о репостеПроисшествия 13 июня, 14:23
Пострадавшие от пожаров жители Красноярского края начали получать выплатыСибирь 13 июня, 14:12
Жуков: Россия окажет помощь Китаю в организации Олимпийских игр - 2022Спорт 13 июня, 14:08
На Среднем Урале заменено более 1 тыс. лифтов по инвестиционной программеНовости Урала 13 июня, 14:03
Учитель: экспертиза фильма "Матильда" не нашла в нем нарушенийКультура 13 июня, 14:02
Путин проводит "апгрейд информации" перед "Прямой линией"Политика 13 июня, 13:51
Спортдиректор ФК "Амкар": Гаджиев продлит контракт с клубом в ближайшее времяСпорт 13 июня, 13:50
Лукашенко предлагает Сбербанку расширить поле деятельности на белорусском рынкеЭкономика и бизнес 13 июня, 13:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. В Иерусалиме на сцене Международного конференц-центра "Биньяней ха-Ума" в рамках акции "День России в мире - Russian Day" с большим успехом прошел концерт Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова. Израильские ценители музыки встретили выступление недавно отметившего 80-летие российского коллектива бурными, продолжительными аплодисментами.
Народный артист России, солист и режиссер Мариинского театра и художественный руководитель проекта "День России в мире" Юрий Лаптев, который сам принял участие в концерте в Иерусалиме, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что "очень приятно, очень почетно и очень ответственно отметить наш национальный праздник, поделиться нашим праздником, радостью нашего праздника, Дня России, в Иерусалиме, который пять тысяч лет является центром мира".
"Мы делали репертуар очень широким по своему разнообразию: и духовная музыка, и музыка русских композиторов, которая была написана на еврейские народные темы, не так часто у нас звучащие", - продолжил Ю. Лаптев.
Репертуар хора, в него входят как академические сочинения, так и современные композиции в собственных аранжировках, от духовной музыки до фольклора. В Иерусалиме в понедельник вечером московский коллектив исполнил произведения Сергея Рахманинова, Николая Мясковского, Модеста Мусоргского, Антона Рубинштейна, Николая Римского- Корсакова, Михаила Глинки, а также русские и еврейские народные песни в современных обработках.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам праздничных мероприятий, приуроченных к проведению "Дня России в мире". Текст обращения зачитал со сцены в Иерусалиме представитель посольства РФ в Израиле. "Этот значимый, многогранный проект уже обрел традиции, заявил о себе как о ярком событии в культурной, общественной жизни многих стран. Он предоставляет нашим соотечественникам и друзьям отличную возможность окунуться в атмосферу праздника, побывать на концертах талантливых российских исполнителей и творческих коллективов", - говорится в приветствии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожелал процветания и успеха народу России в поздравительном письме на имя президента РФ Владимира Путина. "Примите мои теплые поздравления по случаю Дня России, в ваш национальный праздник я желаю Вам и российскому народу процветания и успеха", - написал Нетаньяху в письме на имя российского лидера, текст которого распространила здесь канцелярия израильского премьера. Нетаньяху подчеркнул, что "Израиль высоко ценит тесные связи с Российской Федерацией".
"Открытый и прямой диалог между нами, находящий отражение в наших частых встречах и телефонных разговорах, был и является неотъемлемой частью сотрудничества между Израилем и Россией и способствует сохранению жизненно важных интересов наших государств", - написал премьер Израиля, обращаясь к президенту РФ. "Я жду продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению нашего партнерства", - добавил Нетаньяху. Он отметил, что евреи, приехавшие в Израиль из России в начале 90-х годов прошлого века, "изменили лицо израильского общества и создали естественный союз между государствами, союз, который сегодня стал крепче, чем прежде".
Хор им. Свешникова - постоянный участник проекта "День России в мире - Russian Day". В июне 2015 года коллектив выступил в Париже, в 2016 году - в Лондоне. В этом году, кроме Иерусалима, акция прошла также в Женеве, где выступил Государственный оркестр Татарстана и пианист Денис Мацуев, и Мюнхене, где дал концерт камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга". "День России в мире - Russian Day" - это крупный международный проект, поэтому в его афише представлена, в основном, русская музыка.
День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 2 июня 1994 года. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР).