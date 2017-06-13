В рамках "Дня России в мире" в Иерусалиме прошел концерт хора Свешникова

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. В Иерусалиме на сцене Международного конференц-центра "Биньяней ха-Ума" в рамках акции "День России в мире - Russian Day" с большим успехом прошел концерт Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова. Израильские ценители музыки встретили выступление недавно отметившего 80-летие российского коллектива бурными, продолжительными аплодисментами.

Хор привез праздник

Народный артист России, солист и режиссер Мариинского театра и художественный руководитель проекта "День России в мире" Юрий Лаптев, который сам принял участие в концерте в Иерусалиме, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что "очень приятно, очень почетно и очень ответственно отметить наш национальный праздник, поделиться нашим праздником, радостью нашего праздника, Дня России, в Иерусалиме, который пять тысяч лет является центром мира".

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"Мы делали репертуар очень широким по своему разнообразию: и духовная музыка, и музыка русских композиторов, которая была написана на еврейские народные темы, не так часто у нас звучащие", - продолжил Ю. Лаптев.

Репертуар хора, в него входят как академические сочинения, так и современные композиции в собственных аранжировках, от духовной музыки до фольклора. В Иерусалиме в понедельник вечером московский коллектив исполнил произведения Сергея Рахманинова, Николая Мясковского, Модеста Мусоргского, Антона Рубинштейна, Николая Римского- Корсакова, Михаила Глинки, а также русские и еврейские народные песни в современных обработках.

Приветствие Путина

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам праздничных мероприятий, приуроченных к проведению "Дня России в мире". Текст обращения зачитал со сцены в Иерусалиме представитель посольства РФ в Израиле. "Этот значимый, многогранный проект уже обрел традиции, заявил о себе как о ярком событии в культурной, общественной жизни многих стран. Он предоставляет нашим соотечественникам и друзьям отличную возможность окунуться в атмосферу праздника, побывать на концертах талантливых российских исполнителей и творческих коллективов", - говорится в приветствии.

Поздравления Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожелал процветания и успеха народу России в поздравительном письме на имя президента РФ Владимира Путина. "Примите мои теплые поздравления по случаю Дня России, в ваш национальный праздник я желаю Вам и российскому народу процветания и успеха", - написал Нетаньяху в письме на имя российского лидера, текст которого распространила здесь канцелярия израильского премьера. Нетаньяху подчеркнул, что "Израиль высоко ценит тесные связи с Российской Федерацией".

"Открытый и прямой диалог между нами, находящий отражение в наших частых встречах и телефонных разговорах, был и является неотъемлемой частью сотрудничества между Израилем и Россией и способствует сохранению жизненно важных интересов наших государств", - написал премьер Израиля, обращаясь к президенту РФ. "Я жду продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению нашего партнерства", - добавил Нетаньяху. Он отметил, что евреи, приехавшие в Израиль из России в начале 90-х годов прошлого века, "изменили лицо израильского общества и создали естественный союз между государствами, союз, который сегодня стал крепче, чем прежде".

День России в мире

Хор им. Свешникова - постоянный участник проекта "День России в мире - Russian Day". В июне 2015 года коллектив выступил в Париже, в 2016 году - в Лондоне. В этом году, кроме Иерусалима, акция прошла также в Женеве, где выступил Государственный оркестр Татарстана и пианист Денис Мацуев, и Мюнхене, где дал концерт камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга". "День России в мире - Russian Day" - это крупный международный проект, поэтому в его афише представлена, в основном, русская музыка.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 2 июня 1994 года. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР).