Федор Бондарчук представил школу кино и телевидения на "Кинотавре"

СОЧИ, 13 июня. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. Режиссер и актер Федор Бондарчук представил на XXVIII Открытом российском кинофестивале "Кинотавр" в Сочи школу кино и телевидения "Индустрия" - первую индустриальную киношколу, созданную компаниями.

Ранее сообщалось, что "Национальная Медиа Группа" (НМГ), режиссер Федор Бондарчук, а также продюсеры кинокомпании "Водород" Михаил Врубель и Александр Андрющенко создают школу кино и телевидения "Индустрия". Специализированная академия объединит лидеров российского кинопроизводства для воспитания нового поколения творческих кадров.

"На "Кинотавре" собираются представители разных направлений киноиндустрии, здесь же проходит кинорынок. Где, как не здесь, презентовать наш проект", - пояснил Бондарчук. Он отметил, что организаторам уже поступила от представителей киноиндустрии масса новых предложений, касающихся работы школы.

При школе будет организован экспертный совет. "За два месяца мы позвонили всем, кто снимает, производит, пишет, не было ни одного человека, который бы отказался поработать", - отметил Бондарчук. В экспертный совет, по его словам, в частности, вошли Сергей Сельянов, Кирилл Серебренников, Антон Долин Дмитрий Рудовский, Авдотья Смирнова.

По словам Михаила Врубеля, это будет первая индустриальная киношкола, сделанная компаниями. "Нам сейчас очень не хватает сценаристов, режиссеров", - считает продюсер. Он отметил, что первый год будет для школы пилотным. "Пока у нас двухлетняя программа, будет три факультета для сценаристов, режиссеров, операторов, которые пройдут полный цикл кинопроизводства", - сказал он, отметив, что это будет школа-лаборатория.

Вступительные экзамены в новую школу начнутся в июле-сентябре 2017 года, после чего слушатели приступят к обучению. В январе 2018 года организаторы планируют ввести факультеты для вторых режиссеров, режиссеров монтажа и для других специальностей, со следующего сентября предполагают расширять линейку телевизорного кино. Обучение платное (300 тыс. рублей в год), однако пока будет шесть грантов для самых талантливых слушателей, возможно, это число будет в последствии увеличено. Пока учредили школы готовы набрать до 120 слушателей.