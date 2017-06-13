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Учитель: Поклонская отказалась смотреть "Матильду", отметив, что узнает все от экспертов

Культура
13 июня, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Режиссер подчеркнул, что ранее Генпрокуратура уже проводила проверку фильма, в которой эксперты также не нашли ничего противозаконного

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель на пресс-конференции в ТАСС рассказал о встрече с депутатом Госдумы Натальей Поклонской в Кремле.

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"Просьба депутата Поклонской состояла в одном - она попросила показать фильм "Матильда" ее экспертам", - сказал он. Учитель рассказал, что в ответ предложил Поклонской самой посмотреть эту картину и сделать свои выводы. "Поклонская ответила: "Никогда. Мне все расскажут эксперты", - добавил режиссер.

Он отметил, что ранее Генпрокуратура уже проводила экспертизу фильма, в которой эксперты также не нашли ничего противозаконного. 13 июня режиссер и его адвокат представили журналистам итоги экспертизы Санкт-Петербургского государственного университета, согласно которой в фильме нет ни экстремизма, ни оскорбления чувств верующих.

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По его словам, работа над фильмом практически завершена, премьера состоится в Мариинском театре, 26 октября картина выйдет в широкий прокат.

Спор между режиссером и депутатом Натальей Поклонской, по мнению которой фильм "Матильда" оскорбляет память царя Николая Второго и чувства верующих, продолжается уже несколько месяцев. Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел в прокат, в связи с чем она направила в Генпрокуратуру запрос с отрицательным заключением экспертов о фильме.

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Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
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