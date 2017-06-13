Евгений Миронов сравнил ситуацию с фильмом "Матильда" с телешоу

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ситуация с проверками фильма "Матильда" превратилась в скандал, подобный телешоу "Дом 2". Такое мнение высказал исполнитель роли директора Императорского театра в картине Евгений Миронов, выступая по телемосту на пресс-конференции в ТАСС.

"Это эпоха невежественности непрофессионалов, она уже наступила. Каждый день это (скандал - прим. ТАСС) муссируется, Учителя упрекают в том, что это пиар картины. Врагу не пожелаешь того, что переживает режиссер. Не стыдно ли, не посмотрев картину, устроить такой концерт, как "Дом 2", - сказал Миронов.

Актер также назвал всю историю с претензиями к кинокартине "неловкой, постыдной".

Ранее режиссер "Матильды" Алексей Учитель и адвокат Константин Добрынин сообщили, что экспертиза фильма не нашла в нем нарушений, о которых заявляла депутат Наталья Поклонская.

История вопроса

Спор между режиссером и депутатом продолжается уже несколько месяцев. Поклонская добивается того, чтобы фильм "Матильда" не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих. Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

В конце мая стало известно, что полиция начала проверки кинокомпании Алексея Учителя на налоговые нарушения в связи с запросом депутата Поклонской.

Учитель назвал недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и многие другие.