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Фильм "Матильда" одновременно выйдет в прокат в России и в Германии

Культура
13 июня, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В России премьера состоится в Мариинском театре

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Кинофильм "Матильда" одновременно выйдет в прокат 26 октября в России и в Германии. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил режиссер картины Алексей Учитель.

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"26 октября фильм одновременно выйдет в прокат и в Германии", - сообщил Учитель.

По его словам, работа над фильмом практически завершена, премьера состоится в Мариинском театре.

Это будет первой кинопремьерой в современной истории Мариинки. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и многие другие.

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