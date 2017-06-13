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Учитель не будет просить об усилении мер безопасности на премьере "Матильды"

Культура
13 июня, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

При этом режиссер заявил, что не исключает возможности провокаций на премьерном показе

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель не исключает провокаций на премьере фильма "Матильда", но не будет просить об усилении мер безопасности. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

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"Мне что, ОМОН туда поставить? Нет. Я не исключаю, что могут быть какие-то провокации, но я считаю, что никакого усиления мер безопасности быть не должно", - сказал Учитель, отвечая на вопрос журналистов.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре, это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. 26 октября фильм должен выйти в широкий прокат. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

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