Учитель не будет просить об усилении мер безопасности на премьере "Матильды"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель не исключает провокаций на премьере фильма "Матильда", но не будет просить об усилении мер безопасности. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

"Мне что, ОМОН туда поставить? Нет. Я не исключаю, что могут быть какие-то провокации, но я считаю, что никакого усиления мер безопасности быть не должно", - сказал Учитель, отвечая на вопрос журналистов.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре, это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. 26 октября фильм должен выйти в широкий прокат. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.