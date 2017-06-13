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Исполнитель роли Николая II в "Матильде" не хотел оскорбить своим видением персонажа

Культура
13 июня, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

По словам Ларса Айдингера, он вырос, познавая Россию по образам, которые представляют СМИ и интернет, поэтому хотел покончить с предубеждениями и составить свое собственное видение

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Исполнитель роли Николая Второго в фильме Алексея Учителя "Матильда" немецкий актер Ларс Айдингер никого не хотел оскорбить своим видением персонажа. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

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"Своим изображением, своим видением фигуры Николая Второго я ни в коем случае не хочу никого обидеть или оскорбить, - сказал он. - Напротив, я пытался идентифицировать себя с этим персонажем и показать его во всей его трагичности или противоречивости".

По словам Айдингера, он вырос, познавая Россию по образам, которые представляют СМИ и интернет, поэтому хотел покончить с предубеждениями и составить свое собственное видение.

"Как я могу судить о чем-то, чего я не знаю? В принципе, это то, что сейчас происходит - все выносят свои мнения, суждения о фильме, который они не видели, выносят свои суждения об актере, которого они не знают", - сказал он.

История вопроса

Спор между режиссером "Матильды" Алексеем Учителем и депутатом Госдумы Натальей Поклонской продолжается уже несколько месяцев. Она добивается того, чтобы фильм не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих. Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и многие другие.

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Поклонская, Наталья Владимировна
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