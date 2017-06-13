На крупнейшем международном кинорынке во Франции РФ представляют 18 анимационных студий

АНСИ /Франция/, 13 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Восемнадцать российских киностудий принимают участие в крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA (МИФА, International animation film market), который открылся 13 июня в городе Анси. Большой стенд отечественных аниматоров представила Ассоциация анимационного кино (ААК) РФ при поддержке Министерства культуры страны.

Кинорынок проходит в рамках 41-го Международного анимационного фестиваля в Анси - самого престижного в своем классе смотра, который ежегодно собирает на берегу одноименного озера лучших аниматоров из более чем 70 стран мира. Он стартовал здесь днем ранее, 12 июня.

Русская мечта

Кинорынок в этом году существенно расширился. Теперь он развернут на площади около 4 тыс. кв. метров - на целую тысячу больше, чем раньше. Соответственно, в нынешнем смотре свои работы представляют аниматоры из 95 стран, в то время как в прошлом году в нем приняли участие 75 государств. Среди новичков, в частности, Украина, Косово, Греция, Филиппины.

Российский стенд по традиции занимает видное место на берегу озера Анси, окруженного Альпами. Он представляет собой "русскую мечту". "Концепция нашего стенда в этот раз про "русскую мечту" с фламинго в шапке-ушанке в главной роли. Он гуляет по зимней Москве и олицетворяет собой воплощение фантазии, мечты", - рассказала корреспонденту ТАСС пресс-секретарь ААК Даня Моисеева.

"Мы шестой год подряд располагаемся на видном месте, все уже привыкли к нам, приходят, активно интересуются нами, нашими студиями. Никто и не представляет, что когда-то здесь не было российского стенда. Интерес к нам уже устойчивый, нам даже не нужно прикладывать особых усилий для этого", - рассказала, в свою очередь, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

Восемнадцать киностудий

На российском стенде в этом году представлено 18 российских компаний, занимающихся выпуском и распространением анимационного кино. Среди них - продюсерский центр "РИКИ", анимационные студии "Союзмультфильм", "Анимаккорд", "Киноатис", "Мастерфильм", "Паровоз", "Татармультфильм", "Мельница", школа-студия "Шар" и другие.

По словам исполнительного директора ААК Ирины Мастусовой, участие России в этом кинорынке стало уже традицией. "Для наших компаний участие на MIFA становится традиционным. Будет уже лишним сказать, что этот рынок - важнейший для нас. Здесь все сосредоточено вокруг анимации. Кинорынок играет важную роль в укреплении позиций отечественной мультипликации на международном уровне", - отметила она.

Мастусова напомнила, что ежегодно здесь заключаются десятки сделок, решаются вопросы совместного производства, студии находят партнеров и покупателей для своих проектов.

Семь фильмов в конкурсе

Помимо стенда на кинорынке в Анси, работы российских аниматоров можно будет увидеть на экранах фестиваля. В этом году для участия в конкурсной программе международное жюри отобрало, как и в прошлый раз, рекордное количество работ из России: за призы в разных номинациях будут бороться семь отечественных анимационных фильмов.

Так, в номинации "Телепроекты" Россию представят серия "Танцуют все!" из сериала "Сказочный патруль" (режиссер Наиль Мубинов), "Эпизод 2" из сериала "Черный квадрат" (режиссер Дмитрий Высоцкий), серия "Дикая" из мультсериала "Поросенок" (режиссер Наталья Березовая).

За победу в номинации "Лучший короткометражный фильм" будут бороться фильм Светланы Андриановой "Два Трамвая", картина Екатерины Филипповой "Козлы" и лента Анны Будановой "Среди черных волн". В номинации же "Прикладная анимация" отобран ролик "IMAGE PAR IMAGE", который представляет сразу две страны - Украину и Россию. Его авторы - режиссеры Юлия Аронова и Евгений Бойцов.

История MIFA

Фестиваль и кинорынок MIFA в Анси - одно из старейших и самых значимых событий в мире анимации. Смотр родился из особой мультипликационной секции "Международные дни анимации", которая появилась в 1956 году на Каннском фестивале.

В 1960 году было принято решение на базе секции организовать отдельный самостоятельный анимационный фестиваль, который первое время проводился не на ежегодной основе, а с перерывами. Тогда же была основана Международная ассоциация анимационного кино. Позднее в рамках фестиваля заработал и анимационный кинорынок, который ежегодно посещают более семи тысяч специалистов отрасли со всего мира.

Россия шестой год подряд принимает активное участие в смотре в Анси. В 2015 году российский режиссер Константин Бронзит со своей короткометражной лентой "Мы не можем жить без космоса" стал лауреатом фестиваля. После триумфа в Анси кинолента была номинирована на "Оскар" как лучший короткометражный анимационный фильм.