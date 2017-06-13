Наина Ельцина получила награду за поддержку кинофестиваля имени Тарковского "Зеркало"

ПЛЕС /Ивановская область/, 13 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Одиннадцатый Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" открылся во вторник в городе Плесе вручением специальных призов вдове первого президента России Наине Ельциной и композитору Эдуарду Артемьеву. В этом году киносмотр посвящен 85-летию со дня рождения Андрея Тарковского.

Ельцину наградили за многолетнюю поддержку фестиваля, приз ей вручил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Артемьев, написавший музыку к фильмам "Солярис", "Зеркало" и "Сталкер", получил спецприз "За вклад в развитие киноискусства" из рук президента фестиваля режиссера Павла Лунгина и губернатора Ивановской области Павла Конькова.

"Фонд Ельцина всегда поддерживал кинематографистов и, конечно, фестиваль "Зеркало". А сейчас, когда полтора года назад открылся "Ельцин Центр", любители кино, помимо фестивалей, могут встречаться там с известными режиссерами, любимыми актерами... В моем понимании, фестиваль будет жить и продолжать свою жизнь и у нас", - отметила Ельцина.

Открытие фестиваля по традиции прошло в Левитановском центре в Плесе, где в течение кинофорума пройдут кинопоказы и творческие встречи с деятелями искусства. Кроме того, мероприятия "Зеркала" состоятся в Иваново и на родине Андрея Тарковского - в Юрьевце, где открыт дом-музей режиссера.

Конкурсная программа

Фестиваль по традиции включает в себя два конкурса - основной, где соревнуются игровые фильмы со всего мира, и документальный - "Зеркало "Артдокфеста". Среди российских премьер основного конкурса - участники и призеры престижных мировых кинофестивалей Сан-Себастьяна, Роттердама, Берлина, Торонто, Индии, Хорватии, Германии, Израиля, Кореи, Франции, Сенегала.

Подавляющее большинство картин посвящено проблемам молодежи в современном мире. Например, фильм корейского режиссера, постоянного участника конкурсных программ Каннского, Берлинского и Венецианского кинофестивалей Хон Сан-су "Ты сам и твое". Россию в конкурсе "Зеркала" будет представлять фильм "Теснота" Кантемира Балагова, выпускника мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете, дебютная работа которого участвовала в конкурсе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля и получила приз ФИПРЕССИ.

В документальный конкурс "Зеркало "Артдокфеста" вошли восемь работ. Здесь представлены фильмы как классиков российской документалистики, так и совсем молодых авторов. Среди конкурсных картин есть участники официальных программ фестивалей IDFA (Амстердам) и Visions du Reel (Нион), самых престижных смотров документального кино в мире.

Жюри и спецпоказы

Председателем жюри "Зеркала" в этом году стал 38-летний мексиканский режиссер Амат Эскаланте - самый молодой за историю фестиваля. Кроме того, оценивать работы участников будут венгерский режиссер театра и кино Янош Сас, израильская актриса Хадас Ярон, актриса Елена Коренева и казахский режиссер и сценарист Жанна Исабаева. На фестивале в третий раз будет работать жюри молодых кинокритиков "Голос", впервые пройдет конкурс "Тарковский online".

Фестиваль также покажет короткометражную программу "Коротко и ясно", анимационные фильмы и программу нового российского кино "Свои", которая собрала такие отечественные картины, как "Ученик" Кирилла Серебренникова и "Большой" Валерия Тодоровского. Прямо с "Кинотавра" в Иваново приедут фильмы "Рок" Ивана Шахназарова, "Жги!" Кирилла Плетнева и "Заложники" Резо Гигинеишвили, премьера которого состоялась на Берлинском кинофестивале.

Кроме того, состоится показ фильма "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, получившего Приз жюри Каннского фестиваля-2017.

Специальным событием программы будет показ фильма "Дама Пик" президента фестиваля "Зеркало" Павла Лунгина, также запланирована ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского, включающая 11 работ. В дни фестиваля будет представлена поэтическая программа Веры Полозковой, в секции "Литературный поединок" примет участие поэтесса Айгель Гайсина.

На церемонии закрытия фестиваля спецприз за выдающийся артистический вклад в российский кинематограф и в художественный мир Тарковского будет присужден актрисе Маргарите Тереховой, его получит дочь актрисы Анна Терехова. В один из фестивальных дней в городе Юрьевце будет показан фильм "Зеркало". Перед показом киновед Юлия Анохина прочтет лекцию "Маргарита Терехова - актриса Тарковского?". А в Иваново в атриуме "Серебряного города" будут представлены архивные фотографии из Музея Ленкома, посвященные работе Маргарите Тереховой и Андрея Тарковского над спектаклем "Гамлет".

О Тарковском

Андрей Тарковский (1932-1986 гг.) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей. Среди самых известных фильмов режиссера - "Сталкер", "Иваново детство", "Жертвоприношение", "Ностальгия", "Зеркало", "Андрей Рублев".

4 апреля 2017 года исполнилось 85 лет со дня рождения Андрея Тарковского.