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Артемьев планирует начать работу над музыкой к новому фильму Михалкова осенью 2018 г.

Культура
13 июня, 21:04 UTC+3 ПЛЕС область/ 13, июня. /ТАСС

Кинорежиссер вместе с братьями Пресняковыми заканчивает сценарий нового фильма под названием "Шоколадный револьвер"

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ПЛЕС /Ивановская область/, 13 июня. /ТАСС/. Композитор Эдуард Артемьев планирует приступить к работе над музыкой к новому фильму кинорежиссера Никиты Михалкова осенью 2018 года. Об этом он сообщил журналистам во вторник на открытии XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" в Плесе Ивановской области.

"Он (Никита Михалков - прим. ТАСС) мне уже сказал, что он хотел бы, чтобы я с ним работал. … Работу мы пока не начали, это будет еще на будущий год только, следующей осенью, я думаю", - ответил Артемьев на вопрос ТАСС, добавив, что подробности нового проекта ему неизвестны.

Ранее ТАСС сообщал, что кинорежиссер Никита Михалков вместе с братьями Пресняковыми заканчивает сценарий нового фильма под названием "Шоколадный револьвер". Картину предполагается сделать в жанре современной драмы. Михалков выступит одновременно соавтором сценария и режиссером. По сценариям братьев Пресняковых - Олега и Владимира - уже сняты фильмы "Изображая жертву", "День Д", "Европа-Азия", также они пишут пьесы для театров.

Эдуард Артемьев - советский и российский композитор. Он является одним из основоположников советской электронной музыки, автором музыки к таким фильмам как "Солярис", "Зеркало", "Сталкер" Андрея Тарковского, "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Родня", "Урга - территория любви", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник", "Солнечный удар" Никиты Михалкова, "Сибириада", "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" Андрея Кончаловского, "Курьер" Карена Шахназарова.

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