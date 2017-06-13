Мединский посетил на "Кинотавре" показ конкурсного фильма "Мифы"

СОЧИ, 13 июня. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. Министр культуры РФ Владимир Мединский побывал на показе фильма "Мифы" режиссера-дебютанта Александра Молочникова. Картина вошла в основной конкурс XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

"Хочу посмотреть на наше молодое дарование", - сказал министр ТАСС. Мединский, который в прошлом году вручал на "Кинотавре" приз за лучший дебют, отметил, что на сей раз его визит в Сочи очень краток. "Успел встретиться со многими режиссерами, провел несколько совещаний", - добавил он.

Первым с краткой благодарственной речью в адрес организаторов "Кинотавра" выступил генеральный продюсер картины Федор Бондарчук. Александр Молочников отметил, что до этого фильма он работал в театре. "Продюсеры рискнули дать человеку без какого-либо кинообразования снять фильм", - сказал режиссер. Он добавил, что участие в этой картине требовало от артистов самоиронии.

В фильме снимались актеры Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Виктория Исакова, Яннис Пападопулос, Ирина Розанова, Павел Ворожцов, Ксения Раппопорт, Милош Бикович, Игорь Верник, Вадим Верник, Андрей Смоляков, Надежда Маркина, Максим Суханов.

Как говорится в аннотации к фильму, "Мифы" - комедия, сюжет которой вдохновлен легендами и мифами Древней Греции, а также биографиями самых востребованных персонажей московского светского Олимпа.

В основном конкурсе участвуют 14 картин. Жюри возглавляет актер Евгений Миронов. Победители "Кинотавра" будут объявлены 14 июня на церемонии закрытия фестиваля.