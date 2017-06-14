Международный союз электросвязи наградил российскую Национальную электронную библиотеку

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ЖЕНЕВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Проект Министерства культуры РФ "Национальная электронная библиотека" удостоен диплома Международного союза электросвязи. Церемония награждения прошла во вторник в Женеве.
Всего в церемонии, которая проводится в рамках ежегодной встречи по вопросам информационного общества, участвовали 90 лауреатов, отобранные из 345 номинантов экспертной группой. На начальной стадии отбор проводился с помощью онлайн-голосования, в котором приняли участие более 1,1 млн человек. Генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао вручил сертификат, который подтверждает достижения в сфере информационных технологий, заместителю Российской государственной библиотеки Михаилу Родионову, курирующему Национальную электронную библиотеку.
"Наш проект является важной частью стратегии развития информационного общества. Национальная электронная библиотека - часть этой стратегии, и для нас очень важно было засвидетельствовать всему миру, куда мы движемся с точки зрения устойчивого развития и развития информационного общества", - сказал ТАСС Родионов.
"Это очень важная для нас награда", - отметил собеседник агентства.
Победителями конкурса стали 18 проектов, среди них - проект Республики Татарстан по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Звание "чемпионов" союз электросвязи присудил 72 проектам, в том числе Национальной электронной библиотеке - федеральной государственной информационной системе, основанной на оцифрованных книжных фондах.