Оливер Стоун: фильм про Путина — это не только рассказ о нем, но и призыв к миру

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Документальный фильм "Интервью с Путиным" (The Putin Interview) — это не только рассказ о Владимире Путине как о политическом деятеле, но и призыв к миру. Об этом заявил во вторник в интервью ТАСС создатель фильма - известный американский режиссер Оливер Стоун.

Премьера четырехсерийного фильма, значительная часть которого посвящена российско-американским отношениям, состоялась на кабельном канале Showtime. В России фильм будет показан в середине июня.

"Сейчас США продвигают свои ядерные силы все ближе к России, противоракетные системы развертываются в Восточной Европе, войска НАТО проводят учения на границе. Со времен Гитлера такого не было. Если посмотреть на карту, то с запада, с севера, с Аляски — везде вокруг России находятся базы. Она находится в окружении, и складывается впечатление, что на нее пытаются набросить удавку", - сказал Стоун.

"Сама идея вновь попытаться испытать Россию на прочность пугает меня. Я дитя времен холодной войны, и я видел, как в 1962 году разразился Кубинский ракетный кризис. Я тогда считал, что мы почти уже у самой грани. А потом наступила эра Рейгана и Горбачева. И мы подумали - боже мой, какие хорошие новости в мире!" - рассказал режиссер.

"Но конечно же, США всегда, всегда продолжали развивать свои вооруженные силы. Я убежден, что именно для этой цели нужны враги - чтобы продолжать разрабатывать вооружения, продолжать исследования и разработки, милитаризовать Ближний Восток и весь мир. Все продавать, продавать и продавать оружие... Это — глупая цикличность, которая может обернуться когда-нибудь ядерной катастрофой или по крайней мере экологической катастрофой", - добавил собеседник ТАСС.

Он отметил, что не понимает, почему Соединенные Штаты продолжают эту политику. "Возможно, дело в деньгах. В деньгах и в жадности", - сказал он.

"Цель - понять этого человека"

По словам Оливера Стоуна, он не стремился к какой-то жесткой композиции фильма.

СПЕЦПРОЕКТ Путин vs Putin Владимир Путин в заголовках мировых СМИ

"Это как естественный ход беседы, - пояснил он. - В фильме в первой части — рассказ о начале карьеры Путина, во второй части — о проблемах России, в третьей — Украина и Сирия, и четвертая часть — это ситуация после выборов США. Причем в четвертой части использованы некоторые эпизоды, которые мы снимали в ходе первых интервью".

В общей сложности, по его словам, у съемочной группы оказались записи продолжительностью 20 часов, из них был сделан четырехчасовой фильм.

"Этого, как мне кажется, достаточно для того, чтобы донести до зрителей основную мысль, - говорит режиссер. - Мы могли бы уложиться и в час экранного времени, сделать это по стандартам американского телевидения, где много рекламы, но тогда мы не выполнили бы поставленной перед собой задачи — показать Путина как политического деятеля и как человека во всей его полноте. Если вы следите за кем-то на экране на протяжении четырех часов, то вы начинаете понимать этого человека. Так что решение использовать четырехсерийный формат было продиктовано стремлением подробно рассказать о Путине".

Политик, который контролирует ситуацию

Стоун признал, что его удивила четкость и последовательность собеседника.

"Путин всегда оставался последовательным. Он человек эмоциональный, он очень серьезно относится к политике. Он очень серьезно относится к вопросам внешней политики. Он, как представляется, политический деятель, который держит ситуацию постоянно под контролем", - сказал американский режиссер.

"Редко можно встретить человека, который так держал бы в памяти детали, касающиеся экономики, и подробности, касающиеся ядерных проблем, - добавил Стоун. - Безусловно, это было бы непросто для многих руководителей высокого ранга". По словам режиссера, он много раз беседовал с Путиным, и тот "был очень убедителен, он очень ясно излагал позицию России".

Интервью с открытой датой

Для интервью, по словам Оливера Стоуна, приходилось буквально выкраивать часы в напряженном графике работы президента России. "В первый раз мы вели съемки на протяжении трех дней, - рассказал режиссер. - Но мы не знали, как долго это будет продолжаться, ведь Путин - человек очень занятой. Поэтому нам приходилось выкраивать время - час тут, два часа еще где-то, причем и в 9 и в 11 часов вечера".

"У меня сложилось впечатление, что он работает по 12 часов в сутки, - продолжал Стоун. - Но как бы то ни было, мы попросили об интервью, и он согласился. Наверное, его заинтриговал наш стиль проведения интервью. Иногда нам приходилось ждать: съемки назначались на 15:00, но на деле мы снимали начиная с 22:00".

Режиссер отметил, что в ходе бесед российский президент очень внимательно относился к деталям. "Он как руководитель очень вникает в детали, и потому беседа, рассчитанная на 15 минут, затягивается на час. И он всегда приходил на встречу безупречно одетый. В отличие от меня — человека, который перескакивает с самолета на самолет", - рассказал собеседник агентства.

"У нас разный опыт, разное восприятие, и я задавал непростые, непредсказуемые вопросы", - добавил он.

Эпизоды, оставшиеся за кадром

Часть снятого материала, по словам Стоуна, в фильм не вошла. "Да, мы говорили о ситуации в Чечне, о Китае, об экологии. Но иногда это были затянувшиеся разговоры, которые становились скучными потому, что я все говорил и говорил. Путин меня вежливо выслушивал. Но иногда и он долго рассказывал, приводя экономические выкладки", - рассказал режиссер.

"Со временем я приспособился формулировать мои вопросы для Путина все более четко. Четвертое интервью, вероятно, было самым непродолжительным, поскольку у нас был всего один день на съемки. Это было в феврале нынешнего года, и у нас было всего три часа на разговор, поэтому я формулировал вопросы как можно быстрее, и потому мы сумели затронуть очень много тем", - сообщил Стоун.

Отвечая на вопрос, почему на плакате с рекламой фильма в качестве подзаголовка приведены слова "Знать своего врага" (Know Your Enemy), Стоун засмеялся и сказал: "Это сделано с иронией. Это американская пропаганда делает из Путина врага".

Личные впечатления

Суммируя свои личные впечатления от встреч с российским президентом, Стоун признал, что ему не удалось бы сделать это в нескольких словах.

"Как оценить Путина? - задался он вопросом. - Думаю, что я испытываю к нему чувство уважения, поскольку он понимает, каковы истинные интересы России. По происхождению и воспитанию он истинный сын России".

"Я уважаю Россию и уважаю ее право иметь собственную сферу влияния, сферу особых интересов. Говорят, что США - единственная страна в мире, которая имеет специальные интересы, национальные интересы. Правда ли это? Нет, это не так. До тех пор пока США не признают права на суверенитет за Россией, за Китаем, за Ираном, за другими странами, в мире постоянно будут возникать коллизии, которые могут привести к войне. Важно признать эту концепцию, в то время как глобализация эту концепцию разрушает", - добавил режиссер.