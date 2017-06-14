МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новую оперу "Анна Каренина" композитора Валерия Гаврилина представят весной 2018 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал продюсер проекта, художник Павел Каплевич.

"Заканчиваем оперу "Анна Каренина" на музыку великого русского композитора Валерия Гаврилина, - сказал Каплевич. - Планируем на весну 2018 года". Говоря об актуальности постановки, Каплевич выразил уверенность, что работа будет востребована.

"Когда я задумывал проект, еще даже не вышел фильм Джо Райта с Кирой Найтли, не говоря уже о сериале Карена Шахназарова. Это роман на века, даже те, кто не прочитал его, говорят, что прочли", - сказал продюсер. "Не сомневаюсь, что опера найдет своего зрителя и слушателя", - подчеркнул он.

По словам продюсера, новая "Анна Каренина" - беспрецедентный гастрольный проект, увертюрой к опере станет известный фрагмент "Весело на душе" из хоровой симфонии Гаврилина. "Постановщиком будет Александр Молочников, художником - Сергей Чобан, он уже сделал эскизы и макет, текст - Демьяна Кудрявцева. И, конечно, Льва Толстого, - сказал он. - Очень помог блестящий композитор Александр Маноцков, наложил монологи Анны Карениной, как их написал Лев Николаевич, на музыку Валерия Александровича".

В беседе с ТАСС медиаменеджер и поэт Демьян Кудрявцев подтвердил, что принимает участие в работе над оперой. "Да, я действительно написал либретто, - сказал Кудрявцев. - Надеюсь, остается меньше года до премьеры".