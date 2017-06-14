Эмир Кустурица даст концерт в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Режиссер и музыкант Эмир Кустурица совместно со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra 23 июля даст первый и единственный концерт в Крыму, сообщили в среду организаторы мероприятия.
"Шоу всемирно известной группы пройдет (…) в Ялте. Новая программа оркестра носит то же название, что и единственный за почти 10 последних лет игровой фильм режиссера - "По млечному пути", главные роли в котором исполнили сам Эмир и Моника Белуччи", - говорится в сообщении.
Известно, что музыканты исполнят в Крыму композиции из фильмов Кустурицы "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо", "Время цыган", "Аризонская мечта" и "Завет".
Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер, чьи работы отмечены "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, "Серебряным медведем" фестиваля в Берлине, "Серебряным львом" Венецианского киносмотра. В фолк-группе The No Smoking Orchestra, на счету которой более десяти пластинок, Кустурица играет на гитаре.
Ранее картина Кустурицы "По млечному пути" была признана лучшим художественным фильмом XXVI Международного кинофорума "Золотой Витязь", который проходил в Севастополе.