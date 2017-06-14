Фильм "Мифы" выйдет в телеэфир под Новый год

СОЧИ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. Фильм "Мифы" Александра Молочникова с российскими кинозвездами в главных ролях выйдет в российский прокат в июле, а в телеэфире появится под Новый год. Об этом сообщил продюсер картины Дмитрий Рудовский на пресс-конференции в рамках XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Журналисты отметили, что по своему настроению фильм хорошо бы смотрелся именно в новогодние праздники. "Фильм появится в новогоднем эфире одного из телеканалов, а в прокат мы выходим летом, - отметил Рудовский. - Это кинобизнес, там нет места сантиментам. Прошлой осенью мы поговорили с прокатчиками, фильм уже был готов, мы решили выпускать летом".

Предстоящей зимой, добавил продюсер, выйдет много других российских хороших картин. "Чтобы конкурировать с коллегами, нужно было бы потратить много "патронов" в виде финансовых вложений на рекламу, - сказал Рудовский. - Мы самодостаточны, и сможем конкурировать с голливудскиии фильмами".

Картина участвует в основном конкуре "Кинотавра". В фильме снимался молодой артист Яннис Пападопулос, а также самые востребованные российские актеры - Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Виктория Исакова, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Игорь и Вадим Верники, Андрей Смоляков, Надежда Маркина, Максим Суханов и другие.

Как говорится в аннотации к фильму, "Мифы" - это комедия, сюжет которой вдохновлен легендами и мифами Древней Греции, а также - биографиями самых востребованных персонажей московского "светского Олимпа".