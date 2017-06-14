Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фильм "Мифы" выйдет в телеэфир под Новый год

Культура
14 июня, 13:31 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Наталья Баринова

В российский прокат картина выйдет уже в июле

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. Фильм "Мифы" Александра Молочникова с российскими кинозвездами в главных ролях выйдет в российский прокат в июле, а в телеэфире появится под Новый год. Об этом сообщил продюсер картины Дмитрий Рудовский на пресс-конференции в рамках XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Журналисты отметили, что по своему настроению фильм хорошо бы смотрелся именно в новогодние праздники. "Фильм появится в новогоднем эфире одного из телеканалов, а в прокат мы выходим летом, - отметил Рудовский. - Это кинобизнес, там нет места сантиментам. Прошлой осенью мы поговорили с прокатчиками, фильм уже был готов, мы решили выпускать летом".

Предстоящей зимой, добавил продюсер, выйдет много других российских хороших картин. "Чтобы конкурировать с коллегами, нужно было бы потратить много "патронов" в виде финансовых вложений на рекламу, - сказал Рудовский. - Мы самодостаточны, и сможем конкурировать с голливудскиии фильмами".

Картина участвует в основном конкуре "Кинотавра". В фильме снимался молодой артист Яннис Пападопулос, а также самые востребованные российские актеры - Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Виктория Исакова, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Игорь и Вадим Верники, Андрей Смоляков, Надежда Маркина, Максим Суханов и другие.

Как говорится в аннотации к фильму, "Мифы" - это комедия, сюжет которой вдохновлен легендами и мифами Древней Греции, а также - биографиями самых востребованных персонажей московского "светского Олимпа".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
18
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи
2
"Зимнее утро" и отрывки из "Евгения Онегина" прозвучали на Кубе в день рождения Пушкина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава ФСИН получил 8 лет колонии
2
Следствие установит причины пропажи на Урале четырехлетнего мальчика
3
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
4
Суд Киева разрешил минюсту Украины взыскать $3 млн дивидендов "Газпрома"
5
В результате пожара в высотке в Лондоне погибли шесть человек
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
Темы дня
Загрузка...
Реклама