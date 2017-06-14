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ОНФ призывает проиндексировать президентские гранты в области культуры всем получателям

Культура
14 июня, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В настоящий момент на индексацию планируется направить около 1,6 млрд рублей

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Депутаты-активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подготовили поправку в закон о бюджете на 2017 год, предусматривающую индексацию президентских грантов в области культуры всем получателям. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе движения.

В ОНФ уточнили, что президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего в апреле 2017 года Медиафорума ОНФ поручил правительству провести индексацию грантов в области культуры и искусства, исходя из уровня инфляции, начиная с 2012 года. В настоящий момент президентские гранты в области культуры и искусства получают 83 коллектива и образовательные организации. Минфин предлагает проиндексировать гранты только тех творческих коллективов, которые имели статус президентских все пять лет.

"Следуя логике Минфина, можно сделать вывод, что индексация не коснется почти 40 учреждений культуры", - отмечается в сообщении. "Необходимо срочно - до второго чтения - внести корректировки в проект поправок в закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и предусмотреть индексацию грантов всем творческим коллективам вне зависимости от даты включения в "президентский" список. Мы от лица депутатов-активистов ОНФ направили соответствующую поправку к бюджету в профильный думский комитет по бюджету и налогам и будем просить ее учесть", - приводит пресс-служба слова члена Центрального штаба организации, координатора законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Натальи Костенко.

В пресс-службе пояснили, что без индексации грантов могут остаться, в частности, Академическое музыкальное училище и центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени Чайковского, Театр кукол имени Образцова, Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и другие творческие коллективы.

В ОНФ уточнили, что в настоящий момент на индексацию президентских грантов планируется направить около 1,6 млрд рублей. Предлагаемые ОНФ поправки потребуют дополнительно более 747 млн.

Поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год был принят в первом чтении 9 июня. Согласно поправкам, дефицит бюджета сокращается с 3,2% до 2,1% ВВП. Предполагаемые доходы бюджета в этом году увеличиваются до 14,679 трлн рублей с 13,488 трлн рублей, расходы - до 16,603 трлн рублей с 16,241 трлн рублей. Втрое чтение законопроекта намечено на 16 июня.

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