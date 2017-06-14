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Бюджет XXVIII кинофестиваля "Кинотавр" составил 166 млн рублей

Культура
14 июня, 16:17 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Наталья Баринова

Генеральный продюсер киносмотра Полина Зуева также сообщила, что на фестиваль было аккредитовано около четырех тысяч человек

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Режиссер, продюсер Федор Бондарчук (в центре) перед показом фильма "Мифы"

Режиссер, продюсер Федор Бондарчук (в центре) перед показом фильма "Мифы"

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СОЧИ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. Бюджет XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", который завершается 14 июня в Сочи, составил 166 млн рублей. Об этом сообщила на итоговом брифинге генеральный продюсер киносмотра Полина Зуева.

"На фестиваль было аккредитовано около 4 тыс. человек, количество гостей превысило наше ожидание", - сказала продюсер, добавив, что на "Кинотавр" приехало около 400 представителей СМИ. "Бюджет на сегодняшний момент составил 166 млн рублей", - сказала Зуева.

"Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня. Жюри возглавляет Евгений Миронов, всего в основном конкурсе участвовало 14 фильмов. Кроме основного конкурса, на фестивале прошла большая деловая программа, спецпоказы картин Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского". На площади в центре Сочи показали картины "28 панфиловцев", "Большой", "Викинг", "Время первых", "Дуэлянт", "Ледокол" и другие.

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