Бюджет XXVIII кинофестиваля "Кинотавр" составил 166 млн рублей

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СОЧИ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. Бюджет XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", который завершается 14 июня в Сочи, составил 166 млн рублей. Об этом сообщила на итоговом брифинге генеральный продюсер киносмотра Полина Зуева.
"На фестиваль было аккредитовано около 4 тыс. человек, количество гостей превысило наше ожидание", - сказала продюсер, добавив, что на "Кинотавр" приехало около 400 представителей СМИ. "Бюджет на сегодняшний момент составил 166 млн рублей", - сказала Зуева.
"Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня. Жюри возглавляет Евгений Миронов, всего в основном конкурсе участвовало 14 фильмов. Кроме основного конкурса, на фестивале прошла большая деловая программа, спецпоказы картин Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского". На площади в центре Сочи показали картины "28 панфиловцев", "Большой", "Викинг", "Время первых", "Дуэлянт", "Ледокол" и другие.