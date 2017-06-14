Роднянский считает "разрушительным" введение отчислений в 5 млн руб. за прокат фильмов

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СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Обязательное отчисление в размере 5 млн рублей с каждого иностранного фильма, которое планируют ввести наряду с госпошлиной, может стать "разрушительной мерой". Такое мнение высказал на итоговом брифинге президент XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", продюсер фильмов Андрея Звягинцева Александр Роднянский.
У Роднянского спросили, обсуждал ли он эту инициативу с министром культуры РФ Владимиром Мединским, который на один день приезжал на закрывающийся сегодня "Кинотавр". "Вкратце мы обменялись мнениями, - сказал продюсер. - Но я пока в меньшинстве, многие инициативу поддерживают. Считаю, что эта мера станет разрушительной для многих бизнес-сегментов".
Ранее сообщалось, что после обсуждения с киносообществом данная инициатива будет внесена в Госдуму. Предполагается, что платить так называемый "входной билет" (5 млн рублей) будет лицо, получающее прокатное удостоверение. Для российского кино эти деньги будут возвратные.
Планируется, что обязательные отчисления будут поступать в Фонд кино, средства пойдут на поддержку отечественной кинематографии - на производство и прокат национальных фильмов.