"Союзмультфильм": у аниматоров из РФ есть все шансы на победу на фестивале в Анси

АНСИ /Франция/, 14 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. У российских аниматоров, которые принимают участие на проходящем во Франции крупнейшем в мире анимационном фестивале, есть все шансы на победу. Такое мнение в интервью ТАСС высказала коммерческий директор киностудии "Союзмультфильм" Мария Смирнова.

"Я думаю, что у российской анимации есть все шансы на победу. Представители всех зарубежных компаний, с которыми я здесь общаюсь, говорят, что рады видеть, как поднимается российская анимация, поражены ее качеством. Они рады видеть, что Россия возвращается к высоким стандартам анимации, которые у нее были долгие годы", - сказала она.

Развитию российской анимации, по ее мнению, способствует, в частности, появление детских каналов в России. "И они показывают качественную анимацию, что способствует появлению новых специалистов в сфере анимации. Видно, что индустрия развивается, и телеканалы "Карусель" и "Мульт" не последнюю роль в этом сыграли", - отметила она.

Восемнадцать российских киностудий принимают участие в крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA (МИФА, International Animation Film Market), который открылся 13 июня во французском городе Анси. Большой, заметный стенд отечественных аниматоров представила Ассоциация анимационного кино РФ при поддержке Министерства культуры России. Кинорынок проходит в рамках 41-го Международного анимационного фестиваля в Анси - самого престижного в своем классе смотра, который собрал на берегу одноименного озера лучших аниматоров из 95 стран.

В этом году для участия в конкурсной программе международное жюри отобрало, как и в прошлый раз, рекордное количество работ из России: за призы в разных номинациях борются семь отечественных анимационных фильмов. Так, в номинации "Телепроекты" Россию представляют серия "Танцуют все!" из сериала "Сказочный патруль" (режиссер Наиль Мубинов), "Эпизод 2" из сериала "Черный квадрат" (режиссер Дмитрий Высоцкий), серия "Дикая" из мультсериала "Поросенок" (режиссер Наталья Березовая).

За победу в номинации "лучший короткометражный фильм" борются фильм Светланы Андриановой "Два Трамвая", картина Екатерины Филипповой "Козлы" и лента Анны Будановой "Среди черных волн". В номинации же "Прикладная анимация" отобран ролик IMAGE PAR IMAGE, который представляет сразу две страны - Украину и Россию. Его авторы - режиссеры Юлия Аронова и Евгений Бойцов.