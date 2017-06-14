"Союзмультфильм": государство заметно активизировало поддержку российской анимации

АНСИ /Франция/, 14 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Государство начало активно поддерживать российскую индустрию анимации. Об этом в интервью ТАСС заявила коммерческий директор киностудии "Союзмультфильм" Мария Смирнова.

"Ситуация с финансированием сильно улучшается. Государство уделяет большое внимание анимации и поддерживает индустрию, ежегодно выделяются существенные средства на развитие анимации", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, сами коммерческие киностудии находят источники финансирования для своих работ. "Коммерческие компании комплексно подходят к выбору и производству проектов, что позволяет на этапе разработки оценить их коммерческий потенциал, и, как следствие, зарабатывать. А это, в свою очередь, дает возможность производить новые проекты", - отметила она.

Что касается "Союзмультфильма", то, как отметила Смирнова, у киностудии большие планы на ближайшее будущее. "Сейчас мы рассчитываем на то, что наши проекты получат финансирование Министерства культуры. У нас планы амбициозные - шесть сериальных проектов и большое количество короткометражных фильмов", - рассказала она.

Восемнадцать российских киностудий принимают участие в крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA (МИФА, International Animation Film Market), который открылся 13 июня во французском городе Анси. Большой, заметный стенд отечественных аниматоров представила Ассоциация анимационного кино РФ при поддержке Министерства культуры.

Кинорынок проходит в рамках 41-го Международного анимационного фестиваля в Анси - самого престижного в своем классе смотра, который собрал на берегу одноименного озера лучших аниматоров из 95 стран. В этом году для участия в конкурсной программе международное жюри отобрало, как и в прошлый раз, рекордное количество работ из России: за призы в разных номинациях борются семь отечественных анимационных фильмов.