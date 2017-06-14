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Автопортрет Энди Уорхола выставлен на аукцион Sotheby's за $8,9 млн

Культура
14 июня, 18:46 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, июня. /ТАСС

По словам специалиста Sotheby's по современному искусству Эммы Бейкер, в момент появления этого автопортрета "и родился феномен Уорхола"

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ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Первый автопортрет Энди Уорхола - репринт серии снимков из кабины фотоавтомата (1963), который сделал американского художника, дизайнера всемирно известным, выставлен на аукцион Sotheby's. Согласно сообщению аукционеров, "первое селфи" мастера оценено в £5-7 млн ($6,3-8,9 млн). Торги пройдут 28 июня в Лондоне спустя 30 лет после смерти художника.

Это произведение создано художником в 35-летнем возрасте, когда он был уже известен как автор популярных работ "Зеленые бутылки "Кока-колы" и "Банки супа "Кэмпбелл", а также портретов звезд.

По словам специалиста Sotheby's по современному искусству Эммы Бейкер, "в этот момент (появления автопортрета) и родился феномен Уорхола". Первый автопортрет появился после того, как агент Уорхола пытался убедить мастера взглянуть на самого себя: "Люди хотят тебя видеть, - отметил он. - Своей славой ты отчасти обязан внешности".

"Это был как раз тот момент, когда Уорхол, который предсказывал, что в будущем каждый сможет быть "всемирно известным за 15 минут", обратился к своему собственному имиджу", - добавила Бейкер.

Уорхол - культовая фигура в истории поп-арт. Мастер эпатажа и создатель портретов Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, Лайзы Минелли, Джимми Картера, он остается одним из самых продаваемых художников современности. В мае 2011 года автопортрет Уорхола, созданный в 1963-1964 годах, был продан на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за 38,4 млн долларов. В 2013-ом его изображение бутылки "Кока-колы" ушло с молотка за $57,2 млн.

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