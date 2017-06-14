Церемония закрытия фестиваля "Кинотавр" проходит в Зимнем театре

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СОЧИ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. XXVIII Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" завершается в Зимнем театре Сочи.
По красной дорожке прошли певец Иосиф Кобзон, режиссер Владимир Хотиненко, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, актриса Ксения Раппопорт, президент "Кинотавра" Александр Роднянский, продюсер Сергей Сельянов, члены жюри и съемочные группы конкурсных фильмов нынешнего "Кинотавра".
Сопредседатель попечительского совета "Кинотавра" Федор Бондарчук первым вышел на сцену. "Сейчас скажу смешную фразу с несколькими повторами: "Церемония закрытия Открытого кинофестиваля "Кинотавр" объявляется открытой", - объявил актер и режиссер.
После торжественной церемонии в Зимнем театре покажут киноальманах "Про любовь. Только для взрослых", который продюсировала Анна Меликян.
"Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня. Кроме основного конкурса, на фестивале состоялась большая деловая программа, спецпоказы фильмов Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского". На площади в центре Сочи показали картины "28 панфиловцев", "Большой", "Викинг", "Время первых", "Дуэлянт", "Ледокол" и другие.